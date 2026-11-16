Giustizia

Mutazione genetica del giudizio: il crepuscolo del giusto processo

La costituzionalizzazione della vittima svuota il garantismo e trasforma il processo penale in un palcoscenico di giustizia privata e mediatica

di Anna Tortora - 16 Novembre 2026

L’ordinamento penale contemporaneo attraversa una fase di profonda transizione simbolica e strutturale, in cui il dogma liberale del giusto processo sembra cedere il passo a una logica di tipo neo-inquisitorio. Al cuore di tale mutamento genetico si colloca un progressivo slittamento assiologico: la giurisdizione, da luogo solenne e pubblico deputato all’accertamento rigoroso della responsabilità, rischia di degradarsi a palcoscenico emotivo orientato alla soddisfazione privata.

Il punto di frizione più evidente di questa parabola è rappresentato dall’innesto di tutele dedicate alla figura della vittima direttamente nel tessuto costituzionale. Un intervento che, sotto il profilo dogmatico, altera la simmetria basilare su cui si fonda il giudizio penale, anticipando surrettiziamente il riconoscimento di uno status che l’ordinamento riserva esclusivamente all’esito del vaglio giurisdizionale.

La rottura dell’equilibrio processuale nel giudizio di Luigi Bobbio

Sulle criticità sistematiche di tale impostazione si inserisce con severità di accenti la riflessione del magistrato Luigi Bobbio, il quale individua nella modifica dell’art. 24 della Costituzione un pericoloso cedimento alle derive della contemporaneità. A giudizio di Bobbio, l’errore risiede in un vero e proprio cortocircuito concettuale: «La “vittima” è una categoria sociale e tale doveva restare. L’averla trasformata in una categoria giuridica ha deformato il processo penale.»

Muovendo da questa premessa, il magistrato mette a nudo l’incongruenza di un impianto che pretende di costituzionalizzare una presunta vittima in un momento in cui l’accertamento del reato è ancora in fieri: «un gravissimo cedimento sul fronte della parità tra accusa e difesa e un inaccettabile sbilanciamento […] a favore della prima. La riforma opera una inaccettabile parificazione tra imputato e “vittima”, ossia tra una figura che esiste processualmente sin dal primo momento della indagine, appunto l’indagato/imputato, e una figura, la vittima, inesistente fino alla sentenza definitiva».

Prima del giudicato, infatti, la dogmatica processuale riconosce unicamente la figura della persona offesa, le cui prerogative mantengono una funzione distinta e aliena rispetto alla consacrazione vittimaria invocata in via pregiudiziale.

La privatizzazione del giudizio e la deriva mediatica

Il rischio imminente di questa prospettiva è la regressione della giurisdizione verso forme di privatizzazione del conflitto. Subordinare la risposta sanzionatoria alle istanze di rivalsa o alle dinamiche risarcitorie significa smarrire la funzione pubblica ed extrema ratio della pena, trasformando il processo in un meccanismo di compensazione economica e privata.

Come ammonisce ancora Luigi Bobbio, il legislatore ha finito per assecondare un binario deviato, «centrato non sull’accertamento della responsabilità ma principalmente sulla volontà del privato di ottenere un risarcimento e una vendetta», cedendo rovinosamente alle pressioni del «guardonismo mediatico imperante».

Difendere la grammatica essenziale del garantismo non risponde a un anacronistico formalismo, bensì alla necessità etica e giuridica di preservare lo Stato di diritto da un populismo penale che ne svuota la sostanza democratica.