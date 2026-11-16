Cronaca

Un’altra mail di minacce alle scuole italiane: zero evacuazioni

Scattano le indagini, funziona il protocollo. Il testo dell'ultimo delirio

di Maria Graziosi - 16 Novembre 2026

Ci risiamo: un’altra mail di minacce alle scuole italiane. Stavolta, però, non c’è stata nessuna evacuazione. Il testo della farneticante lettera digitale riferisce che sia stato “un peccato” non aver ottemperato alle loro richieste. Fatto sta che, al momento, nessuno ha risposto alle loro. Il nuovo protocollo deciso nei giorni scorsi è entrato pienamente in vigore e nessun preside ha disposto la sospensione delle lezioni nelle scuole italiane a fronte dell’invio massivo di mail.

Un’altra mail di minacce alle scuole italiane

A prescindere dalle firme (sempre la stessa ma, stavolta, con la sola sigla) e dalle minacce (sempre le stesse, stavolta si parla di “macerie”) ciò che importa è il fatto che l’Italia non sia precipitata nel caos. Il sistema non ha ceduto alle minacce e i nuovi protocolli hanno rafforzato i controlli. Solo a fronte di minacce credibili, e non di un banale invio massivo di centinaia di mail, il Prefetto potrà disporre misure di sicurezza commisurate alla natura stessa della minaccia.

Il testo dell’ultima mail

“Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato – si legge nel testo dell’ennesima mail spedita alle scuole italiane -, Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra quaranta minuti”. Stavolta le citazioni chimiche sono anche più raffinate. “È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro. Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al c e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada. Buona fortuna”.

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