“Nel nome del padre”? Il primo gol di Montero jr
Per i malati di Juve, la prova che la dinastia charrúa continua in maglia bianconera
Un filo invisibile lega Montevideo al prato del Moccagatta di Alessandria nel nome di Montero. Un filo fato di garra, contrasti autoritari sul terreno di gioco e un cognome che a Torino evoca ricordi indelebili. Come la “pigna” data da Paolo Montero a Di Biagio in una Inter-Iuventus di 26 anni fa.
Montero, chi è?
Quando al 55’ di Juventus Next Gen-Treviso il pallone si è impennato a centro area, non c’è stato spazio per i calcoli. Conclusione al volo di prima intenzione, rete imballata e primo gol tra i pro.
Segno del destino?
Chi mastica pane e Juventus sa che Alfonso Montero, difensore centrale classe 2007, non è un profilo qualunque. È il sangue del sangue di Paolo, l’iconico baluardo bianconero, e nipote di Julio, leggenda del Peñarol.
Inserito dal Guardian tra i 60 talenti classe 2007 più promettenti al mondo, il diciannovenne uruguaiano sta bruciando le tappe.
Nella vittoria per 3-0 con cui la Next Gen di Brambilla ha scacciato la zona calda del Girone A di Serie C, Alfonso non ha soltanto blindato la retroguardia- Ha mostrato la grinta fredda di chi possiede il Dna dei predestinati.
Niente fronzoli, presenza fisica e letture difensive da veterano. Se papà Paolo insegnava la dura legge dell’area di rigore, la miscela di Alfonso racconta l’efficacia nel lancio lungo e il cinismo sui palloni vaganti.
Per i malati di Juve, un gol che non è una semplice statistica da tabellino. E’ la prova che la dinastia charrúa continua in maglia bianconera.
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