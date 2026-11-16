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“Nel nome del padre”? Il primo gol di Montero jr

Per i malati di Juve, la prova che la dinastia charrúa continua in maglia bianconera

di Daniel Walker - 16 Novembre 2026

Un filo invisibile lega Montevideo al prato del Moccagatta di Alessandria nel nome di Montero. Un filo fato di garra, contrasti autoritari sul terreno di gioco e un cognome che a Torino evoca ricordi indelebili. Come la “pigna” data da Paolo Montero a Di Biagio in una Inter-Iuventus di 26 anni fa.

Montero, chi è?

Quando al 55’ di Juventus Next Gen-Treviso il pallone si è impennato a centro area, non c’è stato spazio per i calcoli. Conclusione al volo di prima intenzione, rete imballata e primo gol tra i pro.

Segno del destino?

Chi mastica pane e Juventus sa che Alfonso Montero, difensore centrale classe 2007, non è un profilo qualunque. È il sangue del sangue di Paolo, l’iconico baluardo bianconero, e nipote di Julio, leggenda del Peñarol.

Inserito dal Guardian tra i 60 talenti classe 2007 più promettenti al mondo, il diciannovenne uruguaiano sta bruciando le tappe.

Nella vittoria per 3-0 con cui la Next Gen di Brambilla ha scacciato la zona calda del Girone A di Serie C, Alfonso non ha soltanto blindato la retroguardia- Ha mostrato la grinta fredda di chi possiede il Dna dei predestinati.

Niente fronzoli, presenza fisica e letture difensive da veterano. Se papà Paolo insegnava la dura legge dell’area di rigore, la miscela di Alfonso racconta l’efficacia nel lancio lungo e il cinismo sui palloni vaganti.

Per i malati di Juve, un gol che non è una semplice statistica da tabellino. E’ la prova che la dinastia charrúa continua in maglia bianconera.

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