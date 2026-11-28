Attualità

Anna Kalinskaya all’altare con l’ex prima di Sinner

di Angelina De Santis - 28 Novembre 2026

Gli italiani l’avrebbero voluta sposa di Jannik Sinner, ma Anna Kalinskaya aveva evidentemente altri progetti. La tennista russa ha annunciato su Instagram le imminenti nozze con Tomas Ferrari, argentino, ex atleta e oggi impegnato nel settore finanziario. I due erano già stati insieme prima che Anna si fidanzasse con il campione altoatesino e, a quanto pare, la minestra riscaldata ha tutto un altro sapore quando viene servita con un diamante di quelle dimensioni.

Il matrimonio inaspettato

Da qualche tempo Ferrari era tornato a seguire Anna nei tornei internazionali e si era fatto fotografare sulle tribune persino con il cagnolino della fidanzata. Il ritorno di fiamma era dunque cosa abbastanza risaputa, mentre l’annuncio del matrimonio ha colto di sorpresa anche gli appassionati di tennis più avvezzi al gossip.

Sono passati poco più di due anni da quando Sinner, dopo aver conquistato gli US Open, aveva baciato Anna davanti ai fotografi. Considerata la proverbiale riservatezza di Jannik, quel gesto era bastato a far fantasticare sulle nozze buona parte della stampa italiana.

Di lì a qualche mese, invece, i due si sarebbero lasciati.

Adesso la Kalinskaya si prepara a scegliere l’abito da sposa e viene spontaneo chiedersi se tra le congratulazioni ricevute ci siano anche quelle dell’ex fidanzato italiano, a sua volta sentimentalmente legato alla modella danese Laila Hasanovic. Sulla loro storia, peraltro, da qualche tempo circolano indiscrezioni di crisi, tutte ancora da verificare.

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