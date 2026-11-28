L'Identità Rosa

Dove finisce il silenzio, inizia la libertà: il messaggio di Women for Freedom a Roma

Un confronto internazionale per dare voce a chi subisce soprusi

di Cinzia Rolli - 28 Novembre 2026

Presso il Conference Center Sala da Feltre a Trastevere si è tenuto l’evento “Women for Freedom -Contro la violenza, il silenzio e ogni forma di oppressione”, promosso dalla giornalista e attivista Claudia Conte in collegamento con la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Con grande sensibilità, Conte ha guidato i lavori partendo da un messaggio chiaro e potente: l’urgenza di restituire piena autodeterminazione a tutte quelle donne a cui viene ancora oggi sottratta la libertà più fondamentale, quella di scegliere.

Una libertà che si traduce nel diritto di studiare, lavorare, amare, esprimersi e, ancor prima, nel principio inviolabile di esistere. Una molteplicità di temi e testimonianze che il convegno ha saputo valorizzare, coniugando approfondimento culturale e impegno civile.

Ad aprire i lavori la senatrice Cinzia Pellegrino, capogruppo Fdl per la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Intervistata, ha ricordato di essersi impegnata già dal 2008, da privata cittadina, contro la violenza sulle donne, un fenomeno trasversale che non guarda all’età né al ceto sociale. Ripercorrendo l’esperienza del gruppo di ascolto da lei creato, ha spiegato come spesso le vittime non denunciano e non fuggono dal male perché prigioniere di un’illusione affettiva, finendo per scambiare gesti di controllo e possesso per dimostrazioni d’amore.

È importante quindi formare i giovani il prima possibile per introdurli a relazioni equilibrate. “Nel rapporto sano esiste anche il litigio, perché possiamo non concordare su qualunque tema ma dobbiamo capire che il disaccordo si può superare”.

Altro intervento significativo quello della giurista internazionale Claudia Perez, già attiva presso la Corte Penale Internazionale. Intervistata a margine dal nostro giornale, Perez ha spiegato come l’impegno quotidiano per i diritti umani richieda costanza anche di fronte ai limiti degli strumenti giuridici: “Non bisogna cadere nella trappola dell’impotenza. Tutti possiamo fare la differenza nel nostro piccolo”.

La giurista ha richiamato l’attenzione sulla necessità di tutelare tutte le vittime, incluse quelle dei crimini di guerra, superando ogni tabù: “Spesso tendiamo a pensare che le vittime siano soltanto le donne, ma sono anche bambini, ragazzi, uomini che vivono un disagio ancora più forte dovuto allo stereotipo”. Ricordando la sua esperienza all’Aia, ha infine ribadito il valore della giustizia per chi subisce abusi. Una sentenza fa sentire la persona vista, le fa capire che la sua voce è valsa a qualcosa e che non rimarrà impunita la situazione. Ma la giustizia si sviluppa anche prima della sentenza, con piccoli gesti che uniti sprigionano una forza dirompente.

Le testimonianze

Momento centrale e particolarmente commovente del confronto è stato l’intervento di Joy Ezekiel, attivista e sopravvissuta alla tratta di esseri umani, la cui storia di riscatto è raccontata nel libro “Io sono Joy. Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta” con prefazione di Papa Francesco. Attraverso la sua testimonianza diretta, l’evento ha dato voce a chi ha vissuto sulla propria pelle lo sfruttamento e la privazione dei diritti fondamentali, ribadendo l’importanza della sensibilizzazione culturale e della prevenzione per contrastare la violenza sulle donne.

Nella sua testimonianza, ha raccontato una toccante storia di rinascita. Giunta in Italia nel 2016 con il miraggio di un lavoro come badante, dopo aver attraversato l’inferno del deserto, della Libia e del mare, e aver visto morire una giovane ragazza stroncata dalle violenze, è caduta nella trappola dello sfruttamento in strada per estinguere un debito imposto di 35.000 euro.

Dopo un anno di abusi, la svolta è arrivata grazie allo sguardo attento di una donna che ha saputo cogliere il suo dolore, seguita anche dal sostegno dei volontari e dall’accoglienza materna di suor Rita Giaretta.

Oggi, pur portando dentro le cicatrici di quel vissuto, ha scelto di accettare il proprio passato per trasformarlo in luce e coraggio per chi ancora soffre.

Ghazal Afshar, dell’Associazione Giovani Iraniani in Italia, ha denunciato la grave carenza di diritti umani nel Paese, ribadendo che le donne rappresentano il motore principale della resistenza contro il regime. Sulla questione del velo, Afshar ha sottolineato che l’aspetto fondamentale è la libertà individuale di scelta, indipendentemente dal fatto che una donna decida o meno di indossarlo.

Ha evidenziato quindi la grave mancanza di diritti umani nel Paese, ricordando anche la propria tragedia familiare legata al padre e alla zia materna, giustiziati nell’estate del 1988 insieme a oltre 30.000 dissidenti politici.

A questo si aggiungono leggi che subordinano la moglie all’autorità del marito – capofamiglia sulla scelta della casa e sul lavoro, e che fissano l’età ufficiale per il matrimonio a 12 anni, con la possibilità di sposarsi persino a nove lune se il capofamiglia lo decide. Un sistema che, secondo l’attivista, non può essere riformato perché non esiste possibilità di dialogo con il regime, motivo per cui non servono ingerenze estere ma occorre permettere alla popolazione iraniana di lottare e rovesciare autonomamente chi governa.

Nel suo intervento, Davood Karimi, presidente dell’Associazione Rifugiati Politici Iraniani in Italia, ha definito la violenza di genere una profonda incomprensione maschile del valore delle donne, identificando nella misoginia la radice del fondamentalismo islamico. Karimi ha denunciato come la Costituzione iraniana assegni i diritti agli uomini e i doveri alle donne, arrivando a garantire l’impunità per i crimini d’onore, ma ha concluso esprimendo fiducia nel fatto che saranno proprio quest’ultime a far cadere il regime.

L’intervento del Prof. Antonio Imeneo, promotore culturale, dirigente sportivo paralimpico e Presidente del premio internazionale Books for Peace, ha messo in luce l’impegno concreto per la libertà attraverso la cultura e lo sport.

Il Professore ha raccontato le sue iniziative in Afghanistan, realizzate sfidando i divieti del regime talebano: dal salvataggio di circa 500 libri da una biblioteca all’organizzazione del primo concorso letterario del Paese, fino alla donazione di scarpe nuove e all’avvio di attività di parkour, che hanno regalato ai giovani afghani la gioia semplice ma preziosa di poter fare sport.

A chiusura del suo intervento il Prof. Imeneo ha conferito un riconoscimento alla giornalista Claudia Conte per il suo impegno nel sociale e nella tutela dei diritti umani.

Non sei sola

Alla fine della serata è stato presentato il video della Fondazione GEA intitolato “Non sei sola”, un contributo pensato per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione contro la violenza, accendendo i riflettori su forme di abuso subdole come la violenza psicologica, quella economica, l’isolamento e la minimizzazione dei fatti da parte di chi dovrebbe offrire protezione.

Women for Freedom dimostra che la libertà non si difende solo denunciando l’orrore, ma coltivando ogni giorno strumenti di riscatto e prevenzione. Che si tratti di salvare un libro a Kabul o di tendere la mano contro la violenza invisibile in Italia, la vera rivoluzione inizia quando nessuna donna è più costretta a sentirsi sola o sbagliata.

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