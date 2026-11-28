L'Identità Rosa

“Mai più”, quattro donne contro il silenzio: il docu-film

di Priscilla Rucco - 28 Novembre 2026

Quattro storie vere, quattro ferite che il tempo non ha rimarginato, di questo parla il docu-film che mercoledì 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – La5 ha trasmesso in prima serata “Mai più – Donne oltre la violenza”, prodotto da Infinity LAB e oggi disponibile su Mediaset Infinity.

Scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini, con la regia video di Bernardo Brizi, il lavoro era stato presentato a settembre alla Mostra del cinema di Venezia e ha ricevuto il sostegno del Comune di Russi. L’impianto alterna racconto in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette. L’obiettivo dichiarato è spostare lo sguardo: non soltanto la cronaca dei fatti, ma il coraggio di chi è sopravvissuta e di chi è rimasto.

Milano e Varese

Nel giugno 2019 Beatrice Fraschini fu tenuta prigioniera e picchiata per quattro giorni dal fidanzato in un appartamento della Barona, a Milano. Riuscì a salvarsi fuggendo dal balcone del secondo piano. Al processo chiese un paravento per non dover vedere l’uomo.

Il 6 maggio 2024, a Varese, nel quartiere Casbeno, Lavinia Limido fu aggredita a coltellate dall’ex marito Marco Manfrinati davanti allo studio del padre. Fabio Limido, 71 anni, accorse per difenderla e fu ucciso. Lei sopravvisse con gravi ferite al volto e al collo. Lo scorso settembre Manfrinati è stato condannato all’ergastolo in primo grado.

Cisterna di Latina e Bagnacavallo

La mattina del 28 febbraio 2018, a Cisterna di Latina, il carabiniere Luigi Capasso sparò con la pistola d’ordinanza alla moglie Antonietta Gargiulo, che aveva deciso di separarsi. Poi uccise le figlie Alessia e Martina, di 13 e 7 anni, e si tolse la vita. Antonietta, sopravvissuta, seppe della loro morte solo giorni dopo, in terapia intensiva.

Elisa Bravi, 31 anni, fu strangolata dal marito nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019, nella casa di Glorie di Bagnacavallo, nel Ravennate. L’uomo sta scontando l’ergastolo. Sono i genitori, che oggi crescono le due nipoti, a tenerne viva la memoria. In suo ricordo è stata posata una panchina rossa.

Oltre la cronaca

Il filo che lega queste vicende è evidente: la violenza maschile non si esaurisce nell’istante dell’aggressione. Segna i corpi e le menti, svuota le case, trasforma per sempre la vita di genitori e figli. In più di un caso, la tragedia era stata preceduta da denunce e segnali d’allarme. Il docu-film sceglie di affidare il racconto alla voce di chi ha deciso di esporsi.

Testimoniare, però, ha un prezzo. Ripercorrere il proprio dolore davanti a una telecamera o a una platea significa riaprire ferite mai chiuse del tutto. Per questo chi ascolta ha una responsabilità precisa: accogliere quelle parole con rispetto. È da lì, dal linguaggio, che comincia ogni forma di prevenzione.

Ricordare i nomi di Fabio, Alessia, Martina ed Elisa significa sottrarli all’anonimato delle statistiche e la dignità che ogni vittima di violenza merita, sempre.

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