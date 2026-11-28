Esteri

Zelensky “vuole distruggere il ponte di Crimea”

L'indiscrezione dei media britannici, le fonti militari l'obiettivo di Kiev

di Paolo Diacono - 28 Novembre 2026

Volodymyr Zelensky pianificherebbe un nuovo attacco al ponte di Crimea. Lo riportano i media britannici. Sulle colonne del Telegraph si dà conto della volontà del presidente ucraino che punterebbe a distruggere il ponte di Kerch. Un simbolo, prima ancora di una infrastruttura strategica tra la Russia e la penisola contesa, da radere al suolo il prima possibile. “Il presidente – si legge dai resoconti delle fonti militari citate dai giornalisti inglesi – vuole che venga demolito completamente”. Non si tratta certo di notizie accomodanti ma che, anzi, rinfocolano una tensione che non accenna minimamente a placarsi sul fronte dell’Europa orientale.

Zelensky e il ponte di Crimea

Il ponte di Crimea che Zelensky vorrebbe distruggere è lungo circa 19 chilometri, fu costruito per celebrare l’annessione della penisola da parte della Russia nel 2014. Effettivamente Putin ne aveva inaugurato il tratto stradale nel 2018, attraversandolo personalmente a bordo di un camion. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, le forze di Kiev hanno tentato più volte di distruggere il collegamento, fondamentale per il rifornimento delle truppe russe nella penisola e nel sud del Paese. Il 18 novembre droni e missili da crociera ucraini avevano colpito il ponte. In quello che è stato uno degli attacchi dal maggiore valore simbolico dall’inizio dell’invasione russa del 2022. Una sezione della carreggiata a quattro corsie e il relativo arco di sostegno erano precipitati nelle acque dello stretto, limitando in modo significativo la capacità della Russia di rifornire le proprie truppe in Crimea.

Quanti attacchi

Secondo l’intelligence ucraina, anche l’infrastruttura ferroviaria del ponte sarebbe stata gravemente danneggiata dai missili Neptune. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, le forze di Kiev hanno tentato più volte di distruggere il collegamento, fondamentale per il rifornimento delle truppe russe nella penisola e nel sud del Paese.

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