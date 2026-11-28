Cultura & Spettacolo

“Raccontare l’Italia significa riscoprire le radici della nostra identità”

di Nicola Santini - 28 Novembre 2026

Domenica 29 novembre, alle ore 12 su LA7, si conclude con la Sicilia la seconda edizione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, programma ideato e condotto da Stefania Capobianco, in collaborazione con il Gruppo FS Italiane e la Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quale volto della Sicilia ha scelto di raccontare?

“La Sicilia è una terra in cui la storia continua a manifestarsi nella quotidianità. Da Messina a Catania, passando per Taormina e Giardini Naxos, fino all’Etna, ho voluto raccontare la stratificazione culturale dell’isola, ma anche la sua dimensione umana, attraverso chi custodisce antichi mestieri, come quello dei pupari siciliani, e tradizioni che rappresentano un patrimonio di memoria collettiva”.

Quale esperienza porterà particolarmente con sé?

“Mi ha profondamente emozionata l’ascesa sull’Etna, a circa 2.700 metri di altitudine. Trovarsi al cospetto di una natura così imponente e primordiale è un’esperienza di rara intensità. Altrettanto suggestivo è stato il racconto dell’Ing. Luigi Cantamessa sul traghettamento dei treni attraverso lo Stretto di Messina, testimonianza dell’ingegno italiano ed espressione del profondo legame tra la Sicilia e il resto della Penisola”.

Quale bilancio traccia di questa seconda edizione?

“È stata un’evoluzione del progetto, soprattutto sul piano del linguaggio televisivo. Abbiamo privilegiato una dimensione esperienziale, offrendo allo spettatore uno sguardo inedito sui territori. Il treno resta il filo conduttore di una narrazione che abbraccia arte, storia, paesaggio ed eccellenze produttive. La sfida è stata coniugare il rigore della divulgazione con il coinvolgimento emotivo”.

Quale ruolo può assumere la televisione nella valorizzazione dell’identità italiana?

“La televisione ha un’importante responsabilità culturale. Esiste un’Italia lontana dai grandi circuiti turistici, custode di un patrimonio materiale e immateriale straordinario. Raccontarla significa valorizzare le comunità e le economie locali. Preservare la nostra identità non significa guardare nostalgicamente al passato, ma riconoscerne il potenziale per costruire il futuro”.

Quale direzione desidera imprimere al suo percorso professionale?

“Come autrice e regista, credo nel valore dell’osservazione e dell’ascolto. Desidero realizzare progetti in cui la ricerca estetica sia funzionale al contenuto e capaci di trasformare la curiosità in conoscenza”.

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