Economia

Legge di Bilancio, a pagare è sempre il ceto medio. Quanto perdono i pensionati

di Riccardo Pedrizzi - 28 Novembre 2026

Man mano che ci inoltriamo nell’esame della legge di Bilancio attualmente alla Camera dei Deputati e che si vanno ad esaminare gli interventi relativi al trattamento pensionistico di milioni di cittadini ci si rende sempre più conto che il “ceto medio”, lungi da essere sollevato dai problemi, che lo hanno penalizzato negli ultimi anni, continua ad essere bastonato.

Il Sole 24 Ore infatti ci ha dimostrato che la riduzione d’imposta determinata dall’allargamento del secondo scaglione Irpef (dal 43% al 33%) superiori ai 50 mila euro l’anno, copre poco più di metà del sacrificio rappresentato dal taglio all’indicizzazione degli assegni previdenziali. Ben 1,15 milioni persone interessati da questo “sconto per il ceto medio” con il taglio dell’IRPEF vedranno più che azzerati gli effetti fiscali dalla mancata indicizzazione della propria pensione.

Sarebbe troppo complicato riportare qui, in questa sede, tutti i conteggi incrociando la nuova indicizzazione con il taglio Irpef. Ci limiteremo, solo per fare un esempio, ad una pensione di 50mila euro all’anno, che corrisponde a 3.846 euro lordi, quindi a poco più di 2.700 euro netti al mese. In questo caso la perdita netta delle mancate indicizzazioni sarebbe di 797,6 euro annui.

Del resto da sempre il bravo Alberto Brambilla, Presidente del CSR Itinerari Previdenziali, ha dimostrato con cifre e leggi alla mano come questo ceto medio – di cui tutti riconoscono l’importanza da sempre nella struttura sociale nazionale ed il ruolo nella storia italiana, ma pochi politici di tutti gli schieramenti poi concretamente si adoperano per salvaguardarlo – venga penalizzato attraverso la ridotta indicizzazione all’inflazione nel periodo 2023-2036 operato dal governo Meloni (36 miliardi nel decennio 2023/2032 più 14 miliardi per il decennio 2027-2036).

Questa “operazione” rappresenta la più ampia penalizzazione dal lontano 1996. Oltre 65 miliardi, considerando una rivalutazione piena all’inflazione. Una tassa annua da 3,57 miliardi per 14 anni a carico di 1,7 milioni di pensionati. Il Centro Studi Itinerari Previdenziali ha anche dimostrato che a recuperare meno dell’inflazione non sono soltanto le pensioni d’oro.

Anche Milena Gabanelli e Simona Ravizza dimostrano come e perché i pensionati del ceto medio si sono impoveriti: chi oggi riceve un assegno di 2.826 euro lordi al mese, cioè 1.917 netti, tra il 2022 e il 2025 ha perso 37.498 euro lordi.

Questa penalizzazione inizia nel 1992 con l’abolizione della scala mobile (riforma Amato) che adeguava automaticamente i salari all’aumento del costo della vita. Dal 1994 vengono rivalutate in base all’inflazione con la cosiddetta “perequazione automatica”.

Dopo varie modifiche del calcolo della rivalutazione più o meno penalizzanti per i pensionati, nel 2023 il governo Meloni cambia di nuovo le regole. L’importo entro il quale la pensione recupera tutta l’inflazione è di circa 2.102 euro lordi nel 2023 e 2.272 euro nel 2024. Sopra queste cifre torna il sistema a “classi”: l’abbattimento si applica quindi all’intera pensione e si recupera appena il 53% dell’inflazione, così si sono risparmiati dieci miliardi di euro in soli due anni.

Nel 2025 riecco gli scaglioni. Il pensionato arriva a 2.826 euro lordi al mese, cioè a 1.917 euro netti. Sui primi circa 2.400 euro recupera tutta l’inflazione, sui restanti 426 euro il 90%, tra il 2023 e il 2025 perde altri 14.519 euro lordi. Sommando questa cifra a 22.979 euro persi tra il 2012 e il 2022, si arriva ai 37.498 euro.

Ma vediamo a bocce ferme quale è la situazione attuale ed a quale prospettive andranno incontro milioni di pensionati.

Per chi percepisce una pensione di poco più di 3mila euro lordi mensili, cioè 2.000 netti, la mancata rivalutazione è di circa 7 euro al mese e di 91 euro annui. Per una pensione di 3.600 euro lordi al mese, la penalizzazione è di circa 36 euro mensili, che equivalgono a 468 euro annui. Una pensione di circa 4.800 euro avrà circa 55 euro in meno al mese e 715 euro l’anno.

Le regole del nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni, in vigore attualmente, si basano su sei “scaglioni” contenuti nella bozza di manovra 2027, e prevedono come tasso di inflazione, secondo l’indice dei prezzi al consumo per famiglie (Foi), quello ipotizzato nelle scorse settimane del 2,9%.

Oltretutto l’impianto del programma di finanza pubblica è fondato su un’inflazione programmata al 2,8%, tendenziale al 5,4%, ma l’inflazione acquisita a ottobre è già salita al 3,4%, quindi la penalizzazione sarà ancora maggiore.

Quel che è più grave è che, a differenza di tutti i bonus e/o le agevolazioni che valgono per un solo anno, questo dei tagli all’indicizzazione è di carattere strutturale, per cui, non riguarda solo un anno ma la prospettiva di vita di chi, di volta in volta, vede ridurre il proprio potere d’acquisto senza poter programmare i consumi, i suoi investimenti e persino il proprio tenore di vita.

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