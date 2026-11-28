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SOCIAL DUNQUE SONO – Emanuele Prisco: «Comunicare sui social è importante, ma la fiducia si conquista sul campo»

di Redazione - 28 Novembre 2026

DI LORENZO CASTELLUCCIO

Il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, racconta il suo rapporto con i social network, riflettendo sul ruolo delle piattaforme nella comunicazione politica, sull’influenza degli algoritmi nel dibattito democratico, sull’importanza di un’informazione verificata e sulla necessità di mantenere un rapporto diretto e autentico tra politica e cittadini nell’era digitale.

Qual è il social network che preferisce utilizzare e perché?

«Facebook, perché consente di approfondire maggiormente gli argomenti. Instagram, dove le foto diventano messaggi. Diciamo che sono foto-notizie».

Che tipo di contenuti guarda più spesso sui social?

«Le storie, ma in generale guardo tutto quello che suscita il mio interesse».

Quante ore al giorno guarda i social?

«Non faccio un conto preciso. Li guardo durante la giornata, nei tempi morti».

La prima cosa che fa al mattino quando prende lo smartphone è controllare le chiamate, i messaggi su WhatsApp o guardare i social?

«Nessuna di queste. La prima cosa che faccio è leggere la rassegna stampa, per vedere cosa si muove nella comunicazione legata ai miei “temi” e pianificare l’attività anche sui social».

Riuscirebbe a stare un’intera giornata senza vedere i social? Lo ha mai fatto?

«Non lo so. Sicuramente siamo tutti sempre più dipendenti da questo tipo di informazione perché è immediata e corre veloce. Mi è capitato di non poter utilizzare i social per problemi tecnici e, in quelle occasioni, mi sono reso conto di quanto ormai siano uno strumento irrinunciabile. Però mi piacerebbe poterne fare a meno, almeno per un giorno».

È favorevole o contrario ai filtri per foto e video sui social? Lei li usa per le sue immagini?

«Sicuramente è un tema delicato, perché il loro utilizzo diffuso da parte dei giovanissimi innesca dinamiche complesse. Personalmente non li utilizzo perché preferisco mostrarmi come sono, anche perché non riuscirebbero comunque a farmi ricrescere i capelli».

Quando arrivano critiche o commenti negativi online, come reagisce di solito?

«Se tendono a un confronto costruttivo ne tengo conto, altrimenti semplicemente non li considero».

Un account che tutti dovrebbero seguire?

«Il suo! Oppure, per par condicio, il mio».

Un account che lei non seguirà mai?

«Non ho preclusioni, ma fortunatamente questo strumento ci consente di scegliere liberamente chi seguire».

Se i social sparissero domani mattina, che cosa le mancherebbe davvero?

«Sicuramente la possibilità di connettersi con le persone in tempo reale ovunque ci si trovi. Ma così come ci siamo abituati all’utilizzo dei social, ci abitueremmo anche a farne a meno. D’altronde, l’essere umano ha grandi risorse e si adatterebbe anche a questo, prima o poi».

Un tempo la politica passava soprattutto attraverso giornali e televisioni. Oggi i social permettono ai politici di parlare direttamente ai cittadini. Questo ha reso la politica più vicina alle persone o ha ridotto gli spazi di confronto critico?

«Credo che una cosa non sostituisca l’altra. Sicuramente i social consentono di parlare direttamente ai propri elettori, ma questo non cambia il ruolo fondamentale dell’informazione. Un’informazione che deve essere verificata e validata, o almeno così dovrebbe essere, da professionisti che controllano le notizie, raccontano i fatti e aggiungono eventualmente i propri commenti. Questo è fondamentale soprattutto per tutelare chi ha minori strumenti per distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è».

Gli algoritmi dei social decidono sempre più spesso quali contenuti ottengono visibilità. C’è il rischio che una parte del dibattito democratico venga condizionata dalle scelte di grandi piattaforme private?

«È evidente che sia così. Ed è proprio per questo che ritengo fondamentale il ruolo dell’informazione, anche quella “tradizionale” che deve consentire ai cittadini di attingere alle notizie in maniera corretta e consapevole. Anche se sappiamo bene che non tutta l’informazione risponde a questi principi, pensiamo a tutte le deepfake che girano sui social».

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I social sono diventati uno degli strumenti principali della comunicazione politica. Quanto stanno cambiando il modo di fare politica e di costruire consenso?

«Sicuramente i social sono importanti perché consentono di arrivare direttamente e senza filtri ai propri elettori. Credo, però, che sia insostituibile il contatto diretto con le persone. Se la politica deve rappresentare i cittadini, è giusto che mantenga con loro un rapporto diretto, che non può essere mediato esclusivamente dalla televisione o dai social. L’incontro e il contatto umano restano fondamentali per consolidare la fiducia».

I social vengono spesso utilizzati per fare propaganda. Come possono trasformarsi in uno strumento di ascolto e dialogo reale con i cittadini?

«Come per tutti gli strumenti, dipende dall’utilizzo che se ne fa. Si possono utilizzare per distorcere la verità oppure per raccontarla, anche attraverso il proprio punto di vista. È una questione di serietà e di rispetto nei confronti di chi ci ascolta. Chi fa politica o ricopre un ruolo pubblico ha, a mio avviso, il dovere di utilizzare anche i social in modo corretto».

Qual è l’emoji che utilizza di più?

«Quella delle mani giunte in segno di ringraziamento. Arrivano tanti messaggi, proposte, suggerimenti e, qualche volta, anche attestati di affetto e fiducia. È naturale ringraziare, anche per qualche critica, che può sempre servire a migliorare».

Che idea si è fatta dei cosiddetti “leoni da tastiera”? Sono un fenomeno pericoloso o più spesso uno sfogo anonimo?

«Dietro una tastiera o un profilo falso per insultare le persone, a volte anche in maniera terribile. Se uno ha il coraggio delle proprie idee, ci mette nome e cognome e firma il proprio pensiero. Credo sia necessario anche un contributo da parte delle piattaforme per limitare o bloccare certi soggetti, che arrivano a utilizzare toni vergognosi, non soltanto nel dibattito politico, ma anche nei normali rapporti tra le persone. Guai a pensare che ci si possa abituare a dire o sentire di tutto sulle persone».

Il politico più bravo sui social?

«Qui sono di parte: Giorgia Meloni».

Chi vincerebbe le elezioni senza social?

«Giorgia Meloni, perché non è soltanto comunicazione, ma soprattutto contenuti e cuore per l’Italia. Credo che, sia nel contatto umano sia dal punto di vista dei contenuti, della qualità delle proposte e della postura istituzionale, al di là della comunicazione, sia migliore di qualsiasi altro leader politico. Gli attestati di stima in Patria come all’estero lo dimostrano».

Quando un follower può diventare un elettore?

«Questo bisognerebbe chiederlo ai follower…»

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