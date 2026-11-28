Esteri

Hacker manomettono un frigorifero con 250mila euro di salumi, sul terminale spunta la foto di Salvini

Cyberattacco nel settore alimentare, sabotate le celle frigo a Tolmino

di Gianluca Pascutti - 28 Novembre 2026

Un singolare attacco informatico ha colpito il settore agroalimentare al confine tra Italia e Slovenia, mescolando pirateria digitale, gastronomia e satira politica. L’episodio si è verificato presso il salumificio Alpija di Tolmino, in territorio sloveno, a pochi chilometri dal confine italiano.

Il sabotaggio alle celle frigorifere

Gli hacker sono riusciti a penetrare da remoto nel sistema informatico che gestisce gli impianti di refrigerazione della cooperativa agricola. Una volta ottenuto l’accesso, i pirati informatici hanno manomesso i parametri termici delle celle. L’obiettivo era mandare in tilt il sistema alzando le temperature fino a impostare il congelatore a ben 100 gradi centigradi. All’interno dei locali erano stoccati salumi e insaccati per un valore commerciale stimato intorno ai 250mila euro. Il personale della struttura si è però accorto tempestivamente dell’anomalia verso mezzogiorno. Un banco frigo del punto vendita segnava già 20 gradi invece dei normali 2 o 3 gradi previsti. Il pronto intervento degli addetti ha evitato il surriscaldamento totale delle celle, salvando l’intera produzione dal deterioramento.

La sorpresa sul pannello di controllo

Il risvolto più bizzarro della vicenda è emerso durante le operazioni di ripristino. Quando il tecnico dell’assistenza ha provato ad accedere al terminale per riparare il guasto, si è trovato davanti a una schermata insolita. Il sistema era stato bloccato con la fotografia di Matteo Salvini, accompagnata dalla scritta in italiano “Dovete ringraziare zio Matteo”.

Un fenomeno diffuso in tutta Europa

Al momento non esiste alcuna rivendicazione ufficiale né si conosce l’identità dei responsabili di questo gesto. Il vicepremier italiano è ovviamente del tutto estraneo alla vicenda e la sua immagine è stata sfruttata a scopo puramente provocatorio. Sul piano tecnico, l’incursione rientra in una preoccupante ondata di attacchi informatici contro i sistemi industriali connessi alla rete. Nelle ultime settimane, episodi molto simili hanno colpito i banchi frigo di centinaia di supermercati in Francia e in altri paesi europei, Italia compresa. I pirati informatici sfruttano spesso impianti di refrigerazione collegati a Internet ma privi di adeguate protezioni, trasformando la sicurezza digitale in una sfida cruciale anche per il settore alimentare.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI