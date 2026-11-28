Politica

Il Centro non è una posizione,è un progetto politico

Verso l'evento della Fondazione Einaudi "I Liberali - L'estremo Centro".

di Redazione - 28 Novembre 2026

Da anni nel dibattito politico italiano si torna periodicamente a discutere di posizionamento ancora prima che di idee e proposte. La necessità di un progetto politico di centro nasce da un’esigenza più profonda: costruire un’alternativa liberale ed europeista al bipopulismo, alla tendenza, presente tanto a destra quanto a sinistra, a privilegiare il consenso immediato rispetto alla responsabilità delle scelte e a una visione di lungo periodo.

Il centro non può essere definito semplicemente dalla distanza che lo separa dalla destra e dalla sinistra: non è il punto medio tra due posizioni contrapposte, né il luogo del compromesso permanente. Ha senso nella misura in cui riesce a esprimere una propria cultura politica, una visione della società e una proposta di governo riconoscibile.

La costruzione di un partito liberale ed europeista autonomo richiede il superamento della logica secondo cui ogni iniziativa politica debba necessariamente trovare collocazione all’interno di uno dei due schieramenti, espressione di un bipopulismo consolidato anche da leggi elettorali che hanno favorito la corsa alle alleanze preelettorali, una dinamica assai meno diffusa nel resto d’Europa.

L’alternativa

L’alternativa non consiste nel rifiutare il confronto o la collaborazione con altre forze, ma nel rivendicare la possibilità di farlo a partire da una propria identità, senza subordinare preventivamente le proprie scelte alle esigenze di una coalizione.

Esiste uno spazio politico per chi ritiene che libertà individuale e responsabilità collettiva non siano principi incompatibili, che la crescita economica possa accompagnarsi alla sostenibilità ambientale, declinata secondo una visione razionale e pragmatica, non ideologica, che la tutela dei diritti non debba essere contrapposta alla sicurezza e che la competitività delle imprese possa convivere con la coesione sociale.

Esiste uno spazio nel quale le decisioni pubbliche siano orientate dalle evidenze, dalla valutazione dei risultati e dalla responsabilità verso le generazioni future.

La dimensione europea rappresenta un elemento fondante di questa identità. Nella mia visione, la bussola europea di questo progetto politico è l’ALDE Party (Alliance of Liberals and Democrats for Europe).

Non si tratta semplicemente di individuare una collocazione, ma di riconoscersi in una cultura politica liberale, democratica e riformatrice, fondata sulla centralità della persona, sullo Stato di diritto, sull’economia di mercato e sulla prospettiva di un’Europa sempre più integrata, capace di agire da protagonista sulla scena internazionale.

La comunità politica

Fondamentale è la capacità di costruire una comunità politica, aggregando esperienze, competenze e sensibilità liberali, democratiche, riformiste ed europeiste attorno a valori e obiettivi condivisi. Un partito deve essere un luogo nel quale si sviluppano competenze, si confrontano idee, si formano classi dirigenti e si costruisce una relazione duratura con la società. Occorre creare un’organizzazione aperta alla partecipazione dei cittadini, capace di coinvolgere anche quanti oggi non trovano una rappresentanza politica nella quale riconoscersi.

È in questo contesto che assume particolare rilevanza l’appuntamento del prossimo 12 dicembre, “I Liberali – L’Estremo Centro”, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi. Sarà un’importante occasione di confronto tra diverse sensibilità politiche e culturali, ma soprattutto un’opportunità per riflettere sulle prospettive di un progetto politico comune, autonomo, liberale ed europeista.

L’auspicio è che questo appuntamento contribuisca ad avviare un percorso di aggregazione duraturo, capace di andare oltre le singole scadenze elettorali.

Costruire un’alternativa liberale ed europeista al bipopulismo significa restituire centralità alla cultura di governo, alla responsabilità delle decisioni e alla partecipazione democratica, nella consapevolezza che l’identità viene prima delle alleanze e il progetto prima delle convenienze elettorali. Essere alternativi alla destra e alla sinistra non basta: occorre avere qualcosa di diverso da proporre.

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