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Bene la stabilità, ora servono investimenti per favorire la crescita e una riforma fiscale

di Raffaele Bonanni - 28 Novembre 2026

Il dibattito sulla manovra economica, come spesso accade, tende a concentrarsi prevalentemente sulla distribuzione delle risorse disponibili, lasciando in secondo piano una riflessione sulle condizioni necessarie per accrescere la ricchezza del Paese.

Va innanzitutto riconosciuta l’importanza della scelta di mettere in sicurezza i conti pubblici, preservando la credibilità dell’Italia e rispettando gli impegni e le raccomandazioni dell’Unione europea.

Con un debito pubblico superiore ai tremila miliardi di euro e un considerevole onere annuale per il pagamento degli interessi, la prudenza finanziaria costituisce un imprescindibile atto di responsabilità, anche nei confronti delle future generazioni. Evitare di trasferire su di esse il peso delle difficoltà del presente è, infatti, una fondamentale espressione di solidarietà intergenerazionale.

La stabilità

La stabilità finanziaria, tuttavia, non può rappresentare il punto di arrivo della politica economica, ma deve costituire la premessa di una più ambiziosa strategia di sviluppo. Proprio per questo sarebbe opportuno riportare al centro del confronto politico e sociale due grandi questioni strutturali che da troppo tempo attendono risposte organiche: la produzione della ricchezza e l’equità del sistema fiscale.

La prima riguarda la capacità del nostro Paese di generare le risorse necessarie a sostenere salari, pensioni, servizi pubblici e protezione sociale. Una più equa distribuzione della ricchezza non può prescindere dalla capacità di produrne di nuova, attraverso la crescita della produttività e la valorizzazione del lavoro.

Dove investire?

Occorre investire con maggiore determinazione nella scuola, nella formazione professionale, nell’università e nella ricerca, favorendo l’incontro tra conoscenza, innovazione e sistema produttivo. È necessario assicurare approvvigionamenti energetici a costi competitivi, diversificare le fonti e ridurre la dipendenza dall’estero, coniugando sostenibilità ambientale e competitività economica.

Una politica economica lungimirante dovrebbe privilegiare gli investimenti produttivi, anche in funzione anticiclica, migliorare le infrastrutture materiali e digitali, valorizzare le competenze e il merito, favorire la crescita dimensionale delle imprese e promuovere, attraverso la contrattazione e la partecipazione dei lavoratori, una più stretta relazione tra produttività e retribuzioni.

Lo stesso rigore di bilancio acquisterebbe così una prospettiva più solida: la sostenibilità del debito pubblico dipende, infatti, non soltanto dal controllo della spesa, ma anche dalla capacità dell’economia di crescere.

Il sistema fiscale

La seconda grande questione riguarda la necessità di una riforma organica del sistema fiscale. Nel corso dei decenni, il sovrapporsi di regimi differenziati, imposte sostitutive, agevolazioni e deroghe ha progressivamente indebolito la coerenza dell’ordinamento tributario, determinando significative disparità tra contribuenti che esprimono analoghe capacità economiche.

Ne è derivata una distribuzione del carico fiscale che grava in misura particolarmente rilevante sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, con conseguenze sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla tenuta economica e sociale del ceto medio.

Non si tratta di contrapporre categorie sociali o professionali, ma di ricondurre il sistema tributario a principi condivisi di equità, trasparenza e responsabilità. Il dettato costituzionale della capacità contributiva e della progressività dell’imposizione dovrebbe tornare a essere il riferimento sostanziale di ogni intervento riformatore.

In questa prospettiva, sarebbe necessario procedere verso una maggiore omogeneità del trattamento fiscale dei redditi, una graduale ricomposizione delle basi imponibili, una semplificazione degli adempimenti e un più efficace contrasto all’evasione e all’elusione. L’obiettivo dovrebbe essere quello di ampliare la partecipazione al finanziamento della spesa pubblica, creando le condizioni per alleggerire la pressione fiscale su quanti già contribuiscono pienamente.

Gli strumenti di valutazione della condizione economica

Analoga attenzione andrebbe riservata agli strumenti di valutazione della condizione economica delle famiglie, affinché l’accesso alle prestazioni sociali rispecchi il più fedelmente possibile l’effettiva disponibilità di redditi e patrimoni. La solidarietà, per essere autentica e sostenibile, deve poggiare sulla fiducia reciproca e sulla certezza che ciascuno contribuisca secondo le proprie possibilità e riceva secondo le proprie effettive necessità.

È lungo queste direttrici che sarebbe auspicabile sviluppare un confronto responsabile tra governo, opposizioni e parti sociali, capace di andare oltre le esigenze immediate del consenso e di individuare obiettivi di medio e lungo periodo nell’interesse generale del Paese.

La positiva messa in sicurezza dei conti pubblici può rappresentare il punto di partenza di questa nuova stagione. Occorre ora accompagnarla con il coraggio delle riforme, una politica organica per lo sviluppo e un sistema fiscale più equo, capace di rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Produrre più ricchezza, distribuirla con maggiore giustizia e amministrare responsabilmente le risorse comuni sono aspetti inseparabili di una politica autenticamente orientata al bene comune.

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