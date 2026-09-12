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Torna l’Anticiclone delle Azzorre: il meteo del weekend

di Redazione L'Identità - 12 Settembre 2026

Dopo le ultime giornate caratterizzate da qualche passaggio instabile, sull’Italia torna a farsi sentire l’anticiclone delle Azzorre. L’alta pressione di origine oceanica porterà maggiore stabilità sulla Penisola, accompagnata da temperature più in linea con il periodo. Un assaggio del classico clima di settembre, dunque, con valori lontani dagli eccessi di caldo dell’estate.

Il cambiamento sarà evidente soprattutto nelle ore notturne, quando in diverse zone le temperature potranno scendere anche sotto i 17-18 gradi. Anche durante il giorno, invece, il termometro resterà generalmente contenuto, con le massime che non dovrebbero superare i 30 gradi.

Stabilità in arrivo al Centro-Nord

L’anticiclone inizierà a interessare soprattutto le regioni occidentali. Le condizioni più stabili riguarderanno inizialmente il Nord-Ovest, la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Campania e la Sardegna, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi.

Nella giornata di oggi, sabato 12 settembre, qualche residua infiltrazione di aria instabile dai Balcani interesserà invece il versante orientale e meridionale della Penisola. Non si escludono locali rovesci sul medio e basso Adriatico e sulle regioni del Sud, fatta eccezione per Campania e Sardegna. La Protezione civile ha inoltre diramato un’allerta gialla per alcune aree di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Domenica migliora anche al Sud

La situazione è destinata a migliorare ulteriormente domenica 13 settembre. L’instabilità resterà confinata a possibili e isolati piovaschi tra Salento, Calabria e Sicilia, mentre sul resto d’Italia domineranno condizioni più asciutte e stabili.

Anche le regioni meridionali si avvicineranno così ai valori tipici della stagione, con temperature inferiori ai 30 gradi. Un quadro che potrebbe rappresentare l’avvio di una fase più stabile, mentre sullo sfondo resta l’evoluzione del fenomeno El Niño, previsto in intensificazione nei prossimi mesi.