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F1, Antonelli detta il passo a Madrid ma le Ferrari sono in scia. Orario e dove vedere le qualifiche di oggi

Le qualifiche del Gp di Spagna saranno trasmesse in diretta alle 16 su Sky Sport F1 e in chiaro, ma in differita, su TV8 alle 18. In streaming saranno fruibili agli stessi orari in diretta su Sky Go e Now e in differita su Tv8.it

di Lino Sasso - 12 Settembre 2026

Andrea Kimi Antonelli riparte da dove aveva lasciato. Dopo il successo di Monza, il leader del Mondiale si prende la scena anche nel venerdì del Gran Premio di Spagna 2026, il primo sul nuovo circuito di Madrid. Secondo nelle FP1, l’italiano alza il ritmo nel pomeriggio e chiude davanti a tutti le seconde prove libere. Il miglior giro arriva in 1’33”662. George Russell, il più veloce in mattinata, scivola invece al quinto posto, staccato di 228 millesimi dal compagno di squadra.

Ferrari, segnali di riscatto dopo Monza

Indicazioni incoraggianti arrivano anche da Maranello. Archiviato il difficile weekend di Monza, Charles Leclerc e Lewis Hamilton mostrano subito un passo competitivo e terminano rispettivamente secondo e terzo. Un risultato che alimenta le speranze del Cavallino in vista delle qualifiche. Almeno sul giro secco, le prime due forze del Mondiale costruttori sembrano avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Più indietro Max Verstappen che chiude le libere al sesto posto. Una posizione che invita comunque alla prudenza: l’olandese ha dimostrato più volte di riuscire a trovare qualcosa in più quando il cronometro comincia a contare davvero.

McLaren in difficoltà, sorpresa Lindblad

Giornata decisamente più complicata per la McLaren. Lando Norris, sesto nelle prime libere, viene fermato da un problema al cambio che gli impedisce di completare un giro cronometrato nel pomeriggio. Non brilla neppure Oscar Piastri, che raccoglie come miglior risultato una settima posizione. La sorpresa porta invece il nome di Arvid Lindblad. Il pilota della Racing Bulls, nonostante un incidente a metà della seconda sessione delle prove libere, riesce a piazzarsi quarto, davanti a Russell.

Orario e dove vedere le qualifiche del Gp di Spagna di Formula 1 oggi a Madrid

Oggi il programma entra nel vivo: ultima sessione di prove libere alle 12.30 e poi le qualifiche. Sul Madring potrebbe diventare decisiva anche la gestione del traffico. Le numerose strettoie hanno già costretto diversi piloti ad abortire i propri tentativi durante le libere. Per conquistare la pole non basterà quindi essere veloci. Serviranno precisione dal muretto, scelta corretta del momento in cui mandare le monoposto in pista e la capacità di trovare spazio nel giro decisivo.

Le qualifiche del Gp di Spagna saranno trasmesse in diretta da Madrid alle 16 su Sky Sport F1 e in chiaro, ma in differita, su TV8 alle 18. In streaming saranno fruibili agli stessi orari in diretta su Sky Go e Now e in differita su Tv8.it.

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