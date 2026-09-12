Attualità

Superenalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni: la fortuna bacia Oggiono

di Emily Gabrielli - 12 Settembre 2026

Dopo oltre un anno senza sestine, il Superenalotto di venerdì 11 settembre ha assegnato il “6” a una schedina giocata a Oggiono, in provincia di Lecco, regalando a un fortunato giocatore un jackpot da oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso, alle spalle soltanto del record assoluto del 2023.

La giocata vincente

La giocata vincente è stata effettuata nel punto vendita “Al Caffè”, il bar all’interno di un supermercato del paese. Secondo quanto riferito dagli operatori del settore, il tagliando era composto da cinque pannelli, una giocata semplice che si è trasformata in una delle vincite più ricche mai registrate in Italia.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del piccolo centro brianzolo, dove il locale è molto conosciuto e frequentato soprattutto dalla clientela della zona. Nelle ore successive all’estrazione, davanti al bar si sono radunati residenti, curiosi e giovani increduli, tra fotografie e ipotesi sull’identità del nuovo milionario. In molti sono convinti che il vincitore possa essere proprio un abitante di Oggiono o dei comuni vicini.

L’ultimo 6 a Desenzano del Garda

L’attesissimo “6” mancava dal maggio 2025, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35,4 milioni di euro. Da allora il jackpot è cresciuto concorso dopo concorso, superando la soglia dei 223 milioni e diventando uno dei montepremi più elevati d’Europa.

Con questa vincita Oggiono entra di diritto nella storia del Superenalotto. Il primato assoluto, però, resta ancora imbattuto: il 16 febbraio 2023 la celebre Bacheca dei Sistemi distribuì 371,1 milioni di euro, suddivisi tra 90 quote vincenti, stabilendo il record mondiale per una lotteria con un unico jackpot.