Cronaca

Antimafia italiana in Brasile: missione nella “Triple Frontera” del narcotraffico

La Commissione parlamentare guidata da Chiara Colosimo studierà i legami tra mafie, traffici internazionali e riciclaggio

di Mauro Trieste - 9 Novembre 2026

Dai vertici della magistratura paulista al porto di Santos fino al confine con Paraguay e Argentina, l’Italia cerca di rafforzare la cooperazione contro le grandi reti criminali sudamericane. Dal 9 al 14 novembre la Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, sarà in missione in Brasile per approfondire le dinamiche del narcotraffico e della criminalità organizzata transnazionale. Il focus è sulla “Triple Frontera”, l’area di confine tra Brasile, Paraguay e Argentina considerata uno dei principali snodi dei traffici illeciti del continente.

L’agenda della Commissione

La delegazione farà tappa a San Paolo, dove incontrerà magistrati e vertici delle forze di sicurezza impegnati nel contrasto al Primeiro Comando da Capital (PCC), la più potente organizzazione criminale brasiliana. In programma anche visite a istituti penitenziari ritenuti strategici nella lotta alle grandi fazioni criminali. Un passaggio chiave sarà il sopralluogo al porto di Santos, principale scalo commerciale dell’America Latina e punto sensibile nelle rotte della cocaina diretta verso Europa e Africa.

Il 13 novembre la missione raggiungerà Foz do Iguacu per incontri con autorità giudiziarie e forze di polizia operative nella “Triple Frontera”, seguiti da ricognizioni sul territorio. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione internazionale contro mafie, narcotraffico, riciclaggio e reti criminali che operano ormai su scala globale.

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