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Come sta Musiala? Il talento tiene in ansia il Bayern

Hoeness: "Sarà impossibile sapere se tornerà ai suoi livelli". Cosa succede al campione tedesco?

di Martino Tursi - 9 Novembre 2026

Come sta, davvero, Jamal Musiala? Il talento del Bayern Monaco e della nazionale tedesca è fermo, da tanto tempo, ai box. L’ultimo infortunio è uno strappo muscolare, rimediato proprio mentre giocava con la Mannschaft. Anzi, mentre si stava impegnando nel riscaldamento in vista della partita dei Panzer di Jurgen Klopp contro l’Olanda in Nations League. Ora sta riprendendo ad allenarsi. Ma le sue condizioni, ormai da tempo, rappresentano un autentico mistero. Che, adesso, si arricchisce di una nuova puntata. “Siamo di fronte a un dilemma”.

Come sta Musiala?

Il campione, 23 anni, è uno dei talenti più cristallini della sua generazione. Ma da mesi, tra malori (due accusati solo ad agosto) e infortuni, non sembra più lui. Ora, ad aggiungere preoccupazioni ai tifosi, ci si mettono pure le parole del presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness. Che ammette: “Sarà impossibile sapere se riuscirà mai a tornare ai suoi livelli di rendimento”. Una considerazione che è molto più di una sfida o di mero scetticismo. Il problema non è la testa né una sopravvalutazione di un campione in erba. È una malattia. Che, per il momento, non si capisce come curare.

“Una malattia incurabile”

A proposito di Musiala, Hoeness ha spiegato alla tv tedesca di Br24 che il Bayern si trova “di fronte a un dilemma”. Il calciatore, infatti, “è affetto da una patologia incurabile, i cui sintomi possono però essere gestiti attraverso un trattamento”. I problemi da cui è afflitto il trequartista sarebbero di natura neurologica. C’è chi ha temuto addirittura potesse soffrire di una forma di epilessia. Sullo stato di salute del calciatore, però, vige il massimo riserbo. La società gli starà accanto. Lui, però, non si arrende e già su Instagram ha riferito di essere a conoscenza dei problemi e che possono essere risolti dal momento che si tratta “di brevi e temporanei episodi, facilmente trattabili”.