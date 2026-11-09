Salute

Morbillo, qual è la situazione in Italia? Nel 2026 i casi sono in aumento

La morte di un bambino negli Usa torna a far parlare della malattia

di Redazione - 9 Novembre 2026

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Un bambino è morto di morbillo nella contea di Lewis, nel nord dello Stato di New York: è il primo decesso per morbillo nello Stato da trent’anni a questa parte. Nella contea, a nord-est di Syracuse, risultavano a metà ottobre quindici contagi, tutti tra non vaccinati e concentrati nella città di Lowville. La governatrice Kathy Hochul ha letto la vicenda in chiave politica, attribuendola all’amministrazione Trump, accusata di aver incrinato la fiducia nelle vaccinazioni pediatriche. Il decesso, ha detto, è “un monito devastante su ciò che è in gioco quando Washington erode deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani dalle malattie prevenibili”.

Quest’anno gli Stati Uniti contano 4.852 casi di morbillo, più del doppio del 2025, che già segnava il massimo da oltre un quarto di secolo. Lo Stato di New York ne ha registrati almeno 178, per lo più da agosto e in una decina di contee settentrionali, con particolare incidenza nelle comunità Amish e mennonite, dove le coperture vaccinali sono più basse.

Alcune di queste comunità sono in conflitto giudiziario con le autorità sanitarie sull’obbligo vaccinale scolastico. La notizia del decesso per morbillo del bimbo negli Usa fa dunque tornare a discutere di questa malattia che può fare ancora paura. E che in Italia, hanno messo in guardia gli esperti poco tempo fa, non è debellata e vede casi in crescita. Complice anche il fatto che la copertura vaccinale non è al di sopra del livello di guardia in nessuna regione italiana ed è disomogenea. Tanti non hanno fatto la seconda dose, e questo vanifica l’efficacia dei vaccini.

Ma cosa è successo a New York? Si sa poco, per la verità, pochissimo. Dove il bambino è morto erano stati segnalati 15 contagi a metà ottobre, tutti tra non vaccinati e concentrati nella città di Lowville. Quello del bambino, di fatto, è il primo decesso da trent’anni. E i numeri dei casi di morbillo negli Stati Uniti sono molto preoccupanti. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, al 29 ottobre si contavano 4.834 casi segnalati in 47 stati. Si tratta di più del doppio di casi del 2025, che già segnava il massimo da oltre un quarto di secolo.

E in Italia quale è la situazione? Dall’autunno del 2023 i casi di morbillo nel nostro Paese sono in crescita, soprattutto tra giovani e bambini. E la copertura, ha avvertito una circolare del ministero di poco più di un mese fa, vacilla. Nessuna regione infatti raggiunge la soglia raccomandata (il 95%) per la seconda dose di vaccino contenente morbillo. Quella nazionale si attesta all’84,45%.

L’Italia si trova dunque al momento al di sotto degli standard previsti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E la circolazione di questa malattia potrebbe aumentare, in particolare tra i soggetti non immunizzati. Cosa ha detto il ministero della Salute? Ha raccomandato di “potenziare i sistemi di sorveglianza”, assicurando una tempestiva indagine epidemiologica dei casi sospetti e la conferma di laboratorio, soprattutto ha proposto di incentivare campagne vaccinali mirate.

Tra gennaio e maggio 2026 i casi confermati sono stati 472, contro i 322 dello stesso periodo del 2025. E per il 2026 ci sono anche 609 casi al momento classificati come ‘possibili o probabili’. I dati, contenuti in un’analisi epidemiologica del ministero della Salute, ricordano un totale di 1.045 casi nel 2024, poi scesi a 497 nel 2025. Chi si ammala? Oltre il 90% dei contagiati non era vaccinato, quasi il 6% aveva ricevuto una sola dose. Nel 2026, i casi sono ricominciati a salire, con un aumento più marcato in Calabria, passata da 17 a 265 casi, e in Campania, da 18 a 100. Crescono anche Toscana, da 6 a 49. Considerando i casi segnalati nel 2026, l’età mediana risulta pari a 30 anni.

La fascia di età maggiormente interessata è quella compresa tra 15 e 39 anni (345 casi), seguita dalla fascia 40-64 anni (124 casi) e da quella 0-4 anni (98 casi), evidenziando una maggiore incidenza del fenomeno nella popolazione adulta.

L’incidenza più alta è stata osservata nei bambini con meno di 4 anni (49,4 casi per milione), a seguire gli adulti con fascia di età 15-39 anni (22,3 casi per milione). L’Oms ha stabilito che, vista l’elevata trasmissibilità del virus del morbillo, è richiesto il raggiungimento di coperture vaccinali al 95% con due dosi per interrompere la trasmissione e garantire l’immunità di gregge nelle coorti target (bambini, adolescenti e gruppi vulnerabili). In Italia questa soglia non è raggiunta in nessuna regione italiana per entrambe le dosi. (dati disponibili relativi al 2024). I valori più bassi in Sicilia, con il 67,88%, in Campania, con il 71,89%, e nella Provincia autonoma di Bolzano, con il 73,69% (dati Agenbio).

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