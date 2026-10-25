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Trump strattona Macron: “Ha rovinato la Francia”

Il tycoon attacca Parigi per riportare il tema dell'immigrazione nel dibattito mid-term. E tira in ballo anche l'Italia

di Martino Tursi - 25 Ottobre 2026

Donald Trump ha raccontato di aver inchiodato Macron di fronte alle sue responsabilità: “Stai distruggendo la Francia”. Il presidente Usa ha raccontato l’episodio in un’intervista rilasciata a Fox News. In cui ha dichiarato: “Quando sono arrivato, l’ho incontrato quasi subito e gli ho detto che stava distruggendo la Francia”. Poi, nell’ambito della stessa intervista, è tornato sulle proteste in piazza che pure hanno agitato questo fine settimana in Europa e ha spiegato che “le persone che stanno creando problemi sono quelle che odiano la Spagna, la Francia e l’Italia, e non vengono da questi Paesi”.

Trump, Macron e le mid term

L’obiettivo di Trump è, più che Meloni e forse ancora più dell’odiato Pedro Sanchez, il presidente francese Emmanuel Macron. “Guardate chi sta entrando nei loro Paesi. Sono persone arrabbiate. Odiano la loro arte, i loro edifici, odiano tutto della Francia, odiano i francesi, eppure li lasciano entrare”. Naturalmente, a The Don interessa fino a un certo punto della sorte di Parigi. Gli interessa di più, invece, parlare della Francia per ricordare agli elettori i pericoli dell’immigrazione incontrollata. E per tentare di far dimenticare loro gli eccessi dell’Ice che hanno funestato gli Stati Uniti e arroventato il dibattito pubblico negli ultimi mesi.

La ridotta globalista

Macron, però, ha pure un altro significato per Trump. L’ultimo leader della ridotta globalista. Salvato, in maniera a dir poco impossibile, incredibile dall’altrimenti inevitabile retrocessione del rating. La Francia è alla canna del gas, Moody’s invece ha in maniera inspiegabile “salvato” il giudizio Aa3 quando tutti, soprattutto i francesi, si erano ormai rassegnati al downgrade ad A1. Chissà se basterà, sicuramente no, a convincere gli elettori a sostenere le ragioni di chi vorrà prenderne, politicamente, la controversa eredità. Ma è molto più probabile che la sua epopea, e quella dei centristi che l’hanno sostenuto, finisce qui. Tra Marine Le Pen e Mélénchon, la Francia è una polveriera polarizzata.

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