Cronaca

“Pace disarmata e disarmante, urgenza reale qui e adesso”: l’affondo di Leone XIV da Lima

Il punto di sintesi di un'offensiva diplomatica e morale senza precedenti

di Daniel Walker - 12 Novembre 2026

«È un’urgenza reale» che «inizia sempre qui e adesso». Celebrando l’Ora media nella Cattedrale di Lima, Papa Leone XIV rafforza il baricentro del suo pontificato. Da lui un monito diretto sulla crisi bellica globale: la necessità indifferibile di promuovere una «pace disarmata e disarmante».

Non una teoria astratta, ma un’esigenza concreta da coltivare «giorno per giorno» con i «valori del dialogo e della fraternità, ed evitando qualsiasi polarizzazione che divide».

Le parole pronunciate in Perù e quelle più recenti

Le sue parole, il punto di sintesi di un’offensiva diplomatica e morale senza precedenti. Negli ultimi interventi ufficiali, il Pontefice ha progressivamente demolito la logica del riarmo.

Nel Messaggio pasquale Urbi et Orbi ha scandito «Chi ha in mano armi le deponga!» denunciando la rassegnazione di fronte alla «globalizzazione dell’indifferenza».

All’Angelus per il Medio Oriente ha ribadito che stabilità e pace «non si costruiscono con minacce reciproche».

Per Leone XIV la pace si custodisce prima di tutto «davanti a Dio, in noi stessi e tra i nostri cari, per poi diffonderla nelle comunità e nei vari ambiti della vita sociale e politica».

Una traiettoria coerente con il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, dove ha sollecitato la «via disarmante della diplomazia» contro l’ «irrazionalità di un rapporto tra popoli basato sulla paura». E chiesto al mondo digiuno e preghiera per i drammi in Ucraina e Terra Santa.

Con l’affondo di Lima, la linea vaticana si fa imperativa: il disarmo dei cuori e il rispetto reciproco, l’unica alternativa reale al baratro della guerra.