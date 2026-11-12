Economia

Assicurazioni, Allianz: “In primi nove mesi 2026 risultati soddisfacenti”

di Redazione - 12 Novembre 2026

(LaPresse)- Premi complessivi aumentati a 12 miliardi di euro con una crescita interna dell’11,6%

Allianz S.p.A. ha registrato solidi risultati nei primi nove mesi del 2026, con l’utile operativo in crescita sia nel comparto Vita & Wealth Management che in quello Danni, supportato da una robusta redditività tecnica. I premi complessivi sono aumentati a 12,0 miliardi di euro, con una crescita interna dell’11,6%, a cui ha contribuito, in particolare, la robusta performance del segmento Vita. Lo si legge in una nota di Allianz S.p.A. Il Risultato Operativo si è attestato a 999 milioni di euro, confermandosi ad un livello robusto, con un solido aumento dell’8,4%. Entrambi i segmenti hanno registrato una crescita significativa.Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A., ha dichiarato: “Nei primi nove mesi abbiamo conseguito solidi risultati tecnici nei rami Danni e Vita, pur soffrendo nel Danni il pesante impatto delle eccezionali grandinate estive. L’eccellente rendimento della nostra Gestione Separata e la competitività dei fondi pensione rafforzano la nostra leadership. La rigorosa esecuzione della strategia e la crescente qualità degli Agenti Allianz e dei Financial Advisors di Allianz Bank si traducono in più clienti e in una fiducia sempre maggiore verso Allianz”.

Nei primi nove mesi del 2026, i Premi Totali Danni hanno raggiunto i 4,1 miliardi di euro. La crescita complessiva, pari al 3,7%, è stata solida con una dinamica positiva sia nel comparto Retail che nel Commercial. Il Risultato Operativo è cresciuto a 547 milioni di euro (9M25: 507), con un aumento robusto dell’8,0%. Il Combined Ratio ha mantenuto un buon livello di 90,6% (in miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto ai 9M25), a conferma di un’elevata disciplina assuntiva e di una efficace gestione della sinistrosità. Il Loss Ratio si è attestato al 63,8%, in lieve peggioramento di 0,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente, nonostante il significativo impatto legato agli eventi naturali catastrofali. L’Expense Ratio è migliorato di 0,3 punti percentuali raggiungendo il livello di 26,9%. Nei primi nove mesi del 2026, i Premi Totali Vita sono aumentati del 16,2% raggiungendo 8,0 miliardi di euro, grazie all’ottima performance dei Consulenti Finanziari di Allianz Bank e alla crescita della rete di Agenti Professionisti Allianz. Il New Business Margin (NBM) si è confermato su valori molto robusti al 4,5% ed il Valore della Nuova Produzione (VNB) è aumentato del 17,2% raggiungendo 436 milioni di euro. Il Risultato Operativo, includendo Allianz Bank Financial Advisors ed Investitori Sgr, ha raggiunto 452 milioni di euro, che corrisponde ad una crescita di +9,0% rispetto all’anno precedente.Il Contractual Service Margin (CSM) ha raggiunto 3,0 miliardi di euro, in aumento del 8,4% rispetto all’anno precedente.

Allianz ha registrato solidi risultati finanziari nel terzo trimestre, portando l’utile operativo dei primi nove mesi a un livello record. Tutti e tre i segmenti di business hanno contribuito a questa performance. Il Volume d’affari complessivo ha raggiunto 143,0 miliardi di euro, con una crescita interna del 3,8%. L’Utile Operativo è aumentato del 7,8%, raggiungendo 14,1 miliardi di euro, il miglior risultato mai registrato nei primi nove mesi dell’anno. Lo Shareholders’ core net income è cresciuto del 10,6%, attestandosi a 9,3 miliardi di euro. Il Solvency II ratio si è mantenuto su un solido livello del 219%. Alla luce degli ottimi risultati, Allianz ha alzato il limite superiore dell’intervallo previsto, per l’esercizio 2026, per l’utile operativo di 17,4 miliardi di euro, piu’ o meno 1 miliardo di euro, a circa 18,6 miliardi di euro.