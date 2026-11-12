Cronaca

Maxi blitz antimafia a Messina, torna in carcere il trapper Niko Pandetta

Nuovi guai per il cantante neomelodico siciliano. L'artista figura tra i soggetti coinvolti in una vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

di Marzio Amoroso - 12 Novembre 2026

Il cantante neomelodico e trapper catanese Niko Pandetta, al secolo Vincenzo Pandetta, artista molto noto sul web e sulle piattaforme streaming per brani di successo che fondono le sonorità tradizionali siciliane con il genere trap, è nuovamente destinatario di una misura cautelare in carcere.

Chi è Niko Pandetta e il percorso artistico

Nato a Catania, l’artista si è imposto all’attenzione del pubblico grazie a una discografia incentrata sul genere trap e neomelodico, accumulando milioni di visualizzazioni sul web e un vasto seguito di fan. La sua figura è spesso al centro dell’attenzione mediatica anche per le vicende personali e giudiziarie che si intrecciano con il suo percorso nel mondo della musica. L’artista figura tra i soggetti coinvolti in una vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

I dettagli del blitz antimafia a Messina

Il blitz, eseguito congiuntamente dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria, ha portato complessivamente a 36 misure cautelari in carcere. L’indagine ha acceso i riflettori su una fitta rete criminale attiva nel territorio, smantellando i canali di gestione dei traffici illeciti. Le accuse mosse dagli inquirenti nei confronti degli indagati comprendono l’associazione finalizzata al traffico di droga e l’introduzione abusiva di telefoni cellulari all’interno delle strutture carcerarie. Molte delle condotte contestate sono aggravate dall’utilizzo del metodo mafioso.

Le accuse specifiche e i reati contestati

All’interno dell’impianto accusatorio figurano anche ulteriori reati di natura grave. Gli inquirenti contestano infatti episodi di corruzione finalizzata a un patto contrario ai doveri d’ufficio, l’intralcio alla giustizia, l’omissione di atti d’ufficio e la violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il sistema scoperto dagli investigatori evidenziava una forte connessione tra il mondo esterno e la gestione dei traffici illeciti dietro le sbarre, con la complicità e l’agevolazione di dinamiche criminali radicate.

La situazione giudiziaria del cantante

Il nome del cantante catanese torna così al centro delle cronache giudiziarie. Al momento dell’esecuzione del nuovo provvedimento restrittivo, il cantante si trovava in regime di affidamento in prova presso una comunità di recupero situata in provincia di Sondrio. La misura precedente seguiva un percorso giudiziario che lo aveva visto già destinatario di provvedimenti cautelari e di una condanna definitiva per reati legati allo spaccio di stupefacenti e all’evasione. Le autorità proseguono ora con gli accertamenti per definire le singole responsabilità all’interno della vasta rete criminale emersa dalle indagini.

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