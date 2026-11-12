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Ritorno di fiamma bollente: Ariana Grande e Ricky Alvarez incendiano New York

La popstar di 7 Rings ha riaperto le porte del cuore al suo vecchio amore del 2015

di Daniel Walker - 12 Novembre 2026

Altro che semplice amicizia professionale: tra Ariana Grande e il suo ex ballerino Ricky Alvarez la passione è esplosa di nuovo, più travolgente che mai.

Ariana e Ricky sul red carpet

Dopo la fine della storia durata tre anni con Ethan Slater (rimasti “buoni amici”, giuravano le fonti a Page Six), la popstar di 7 Rings ha riaperto le porte del cuore al suo vecchio amore del 2015.

Le avvisaglie c’erano già tutte

I due erano stati beccati ad Austin a giugno e poi durante un romantico weekend del 4 luglio in Florida. Ma a far sgranare gli occhi ai fan ci ha pensato TMZ, pubblicando gli scatti roventi di una passeggiata a Central Park.

Tra abbracci intimi, sguardi complici e le mani di Ricky avvinghiate con decisione sul fondoschiena di Ariana, il dubbio si è trasformato in certezza.

Il flirt è sbarcato anche nei concerti del tour Eternal Sunshine, dove Ari ha sfrontatamente modificato il testo della celebre Thank U, Next.

L’ironico “ho scritto canzoni su Ricky, ora le ascolto e rido” è diventato un decisamente più hot “ora spaccano ancora”.

E sui social la coppia non si nasconde più, scambiandosi baci infuocati persino nelle challenge promozionali del brand r.e.m. beauty.

Il sigillo finale?

L’intenso debutto sul red carpet alla premiere di New York di Ti presento i Fotter. I due si sono presentati stretti l’uno all’altra. Questo, dopo il periodo di pausa annunciato ad agosto per tutelare la propria salute mentale. La fiamma si era spenta nel 2015, ma oggi brucia più forte che mai.