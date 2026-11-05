Cronaca

Arezzo, entra in casa per rubare ma si addormenta: arrestato 42enne

di Simone Talarico - 5 Novembre 2026

Un furto si è concluso in maniera decisamente insolita in provincia di Arezzo, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo essersi addormentato nell’abitazione che aveva appena svaligiato. Il protagonista della vicenda, un cittadino romeno già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai carabinieri mentre dormiva tranquillamente in uno dei letti della proprietà.

Arezzo, il furto nella seconda casa e il riposo del ladro

L’episodio si è verificato nella notte tra il 3 e il 4 novembre a Pratovecchio Stia, nel Casentino. Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne avrebbe individuato una seconda casa situata in una zona periferica del comune, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Dopo aver forzato un ingresso, l’uomo sarebbe entrato nell’immobile e avrebbe iniziato a cercare oggetti da sottrarre. Una volta raccolti alcuni beni di modesto valore, però, avrebbe preso una decisione inaspettata: anziché allontanarsi, si sarebbe sdraiato su un letto per trascorrere la notte.

Alla base della scelta potrebbero esserci la stanchezza, le basse temperature oppure il consumo di alcolici. Le circostanze precise restano comunque da chiarire.

La segnalazione della vicina e l’arresto dei carabinieri

A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata una residente della zona, insospettita da alcuni movimenti insoliti nei pressi dell’abitazione.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri hanno raggiunto l’immobile e, una volta entrati, hanno trovato il presunto ladro ancora profondamente addormentato. I militari lo hanno svegliato e arrestato con l’accusa di furto in abitazione. Il quarantaduenne è stato successivamente messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dagli accertamenti iniziali sarebbe inoltre emerso che l’uomo era arrivato nel territorio aretino per svolgere alcuni lavori nel settore edilizio.

Prima dell’accaduto avrebbe cercato una sistemazione in un bed and breakfast, senza però trovare un alloggio. Avrebbe quindi deciso di introdursi nella seconda casa, trasformando quello che doveva essere un furto in una notte, conclusa però con l’arresto.

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