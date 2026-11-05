Giancarlo Giorgetti, custode dei conti e “ospite” in casa Lega
Trova la propria reale agibilità politica più sulla sponda di Palazzo Chigi che nella linea del suo partito
C’è un protagonista nel cuore dell’esecutivo che si muove lungo il filo di un raffinato paradosso politico. Giancarlo Giorgetti, silenzioso e rigoroso custode della manovra economica, si ritrova oggi più che mai sovraesposto e al centro di un fitto vocio.
Giorgetti inquilino di riguardo nella Lega
La sua parabola lo vede interpretare un ruolo inedito. Quello di un peso massimo dell’Economia che appare, nei fatti, quasi un inquilino di riguardo — se non un vero e proprio «ospite» — all’interno della sua stessa casa politica.
Un nodo squisitamente politico
Da una parte c’è la disciplina ferrea del Ministero di Via XX Settembre, chiamata a garantire la tenuta dei conti pubblici davanti ai mercati e ai vincoli europei. Dall’altra c’è il pressing battente delle bandiere storiche della Lega. Le promesse di spesa, i dossier previdenziali e le flessibilità fiscali reclamano spazio con veemenza.
In questa sottile linea di faglia, la fermezza del ministro finisce inevitabilmente per generare insofferenze nel suo partito d’origine.
Il vero colpo di scena tattico si consuma però sull’asse con Palazzo Chigi. Per Giorgia Meloni, la figura di Giorgetti rappresenta l’ancora di stabilità finanziaria e l’argine di credibilità di cui il governo non può fare a meno.
Si produce così un singolare cortocircuito. L’ala più movimentista del Carroccio prova a frenarne la linea di rigore. La Presidenza del Consiglio e Fratelli d’Italia gli offrono una schermatura politica ferrea.
Senza strappi
Zero strappi clamorosi, nessun annuncio di rottura. Ma si consuma una transizione di fatto. Nel difendere l’equilibrio dell’istituzione, Giorgetti trova la propria reale agibilità politica più sulla sponda di Palazzo Chigi che nella linea dei vertici leghisti.
Resta lì, immobile ed essenziale. Il garante dell’economia che, per proteggere i bilanci del Paese, deve muoversi con la cautela di un ospite garbato nella propria dimora.
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