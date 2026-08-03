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Ariana Grande si ritira? L’annuncio dei produttori

L'artista Usa potrebbe fare un passo indietro (dalle scene) a partire da settembre. Le ragioni dell'addio o meglio dell'arrivederci

di Paolo Diacono - 3 Agosto 2026

Ariana Grande ha annunciato che si ritira dall’attività pubblica. Non sopporta più le pressioni. L’artista statunitense, a 33 anni, si farà da parte. Almeno per un po’. Ma, prima, porterà a conclusione gli impegni previsti dallo spettacolo ’Sunday in the Park with George’ a Londra. Sono stati proprio i produttori dello show londinese a rendere pubblica la volontà della cantante. “Sappiamo che non è stata una decisione facile, e la comprendiamo e la sosteniamo pienamente”.

Ariana Grande si ritira?

La scelta di Ariana Grande sarebbe da ricollegare alle pressioni che subisce sui social. Non le reggerebbe più. Una pressione “troppo intensa” da cui vorrebbe liberarsi. Lo staff della cantante ha confermato le voci. “Si allontanerà dalla scena pubblica dopo aver concluso l’Eternal Sunshine Tour. Non vede l’ora di concludere il tour in bellezza, in salute e con gioia, per poi prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che l’hanno esposta a un’incessante e continua attenzione da parte del pubblico”.

Mi si nota di più se non vengo?

Sembra proprio che la scelta di Ariana Grande sia una mezza boutade. Ha appena lanciato il suo nuovo singolo che si chiama Petal. Che, guarda un po’, è tutto giocato sulle critiche a un’artista e sulle pressioni sociali. Anzi, social. La vicenda sembra più un modo come un altro per chiamare a raccolta il folto gruppo di fan che la segue dai tempi in cui era una star di Nickelodeon. Adesso bisognerà capire se il ritiro ci sarà e quanto, eventualmente, durerà.

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