Cronaca

Le indagini della Dda di Firenze sulle verità di De Gennaro. Grosseto precisa: “Abbiamo noi le carte”

Nel capoluogo toscano l'inchiesta finisce nella "scatola cinese" delle stragi aperta da anni

di Angelo Vitale - 23 Novembre 2026

Forze dell'ordine sulla strada che porta alla casa nel comune di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, dove l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è tolto la vita

Un’ombra fitta e piena di sospesi avvolge la tragica scomparsa dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, un caso il cui drammatico epilogo nella tenuta maremmana si arricchisce oggi di tre sconcertanti filoni investigativi.

“A chi vorrà pubblicarlo”

L’elemento indubbiamente più inquietante è rappresentato da un testo autografo rinvenuto a poca distanza dal corpo, contrassegnato da un’esplicita dicitura. Destinarlo «a chi vorrà pubblicarlo».

Oltre all’addio ai familiari e al vademecum pratico per il custode, una vera e propria missiva dal contenuto ancora rigorosamente secretato. La Procura e l’Antimafia lo stanno analizzando con il massimo riserbo,

Accanto al mistero di questo scritto affiora una dettagliata ricostruzione balistica che aggiunge un’ulteriore venatura di dramma alle ultime ore del prefetto.

Prima di ritirarsi nella rimessa per esplodere l’ultimo colpo fatale, De Gennaro avrebbe camminato nel giardino della villa e sparato un primo proiettile di prova sul terreno.

Il ritrovamento del bossolo all’esterno descrive così una sequenza terribilmente fredda, lucida e priva di esitazioni.

Le altre verifiche

Infine, le verifiche degli inquirenti si concentrano sui dispositivi tecnologici e sulle carte riservate scoperte in un’altra stanza della dimora toscana.

I magistrati hanno infatti ordinato il sequestro di tutti i telefoni cellulari per tracciare ogni chiamata e messaggio scambiato prima del decesso.

Contemporaneamente, sono stati posti sotto sigillo diversi plichi contenenti appunti e memorie difensive. De Gennaro li stava minuziosamente preparando per l’imminente udienza al Tribunale del Riesame nell’ambito dell’inchiesta di Caltanissetta.

Quel colpo sordo sparato nel giardino, i cellulari passati al setaccio e i dossier riservati rimasti sigillati. E l’attenzione degli investigatori tutta concentrata su quel foglio lasciato per la pubblicazione. Una drammatica verità sospesa tra la difesa d’una vita intera e le ombre mai chiarite del suo passato istituzionale.

Ultimora: la Dda di Firenze apre un fascicolo autonomo. Subito l’autopsia

Nuova svolta d’indagine sulla morte di Gianni De Gennaro: la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo autonomo, al momento a carico di ignoti.

La nuova inchiesta si affianca a quella già avviata dalla Procura di Grosseto per l’ipotesi di istigazione al suicidio. Andrà a inserirsi nel più ampio procedimento sulle stragi di mafia del 1992 e del 1993, su cui i magistrati fiorentini indagano da oltre sette anni.

Sui nuovi sviluppi e sulle lettere rinvenute nella dependance della villa in Maremma, la procuratrice capo di Firenze, Rosa Volpe, ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione.

Nel frattempo, la Procura di Grosseto ha definito le procedure per l’esame autoptico sulla salma. Il procuratore capo Maria Navarro ha conferito oggi l’incarico medico-legale. L’autopsia sarà eseguita tra il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani presso l’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Le due inchieste: quella di Grosseto e quella di Firenze dentro “la scatola cinese” delle stragi

Sono due i filoni investigativi aperti sulla morte di Gianni De Gennaro.

Da una parte l’inchiesta della Procura di Grosseto, che procede per istigazione al suicidio per chiarire ogni circostanza del decesso. Dall’altra quella della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che intende verificare se negli scritti lasciati dall’ex prefetto vi siano elementi legati alle indagini sulle stragi mafiose del 1993.

Il fascicolo fiorentino, attualmente senza indagati, è stato aperto contro ignoti dalla procuratrice Rosa Volpe e dal sostituto Leopoldo De Gregorio.

I magistrati vogliono acquisire e analizzare le lettere e i manoscritti rinvenuti nella proprietà maremmana, per accertare se contengano riferimenti alle inchieste ancora aperte sulle stragi.

Particolare attenzione sarebbe rivolta a una busta destinata alla Procura di Caltanissetta e a un’altra accompagnata dalla dicitura “per chi vorrà pubblicarla”.

Potrebbe contenere una sorta di ricostruzione personale della vicenda giudiziaria e della propria attività al servizio dello Stato.

I documenti, tutti scritti a mano, sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad accertamenti scientifici, anche con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di impronte o tracce riconducibili a terze persone.

L’interesse della Dda toscana

L’interesse della Dda di Firenze si inserisce nel quadro delle indagini sulle stragi di mafia del 1993, compresa quella di via dei Georgofili.

Dopo l’archiviazione del procedimento sui presunti mandanti occulti – erano stati indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri – restano aperti altri filoni investigativi.

Tra questi, quello che riguarda l’ex generale del Ros. Mario Mori è indagato per concorso in strage con l’ipotesi di non avere trasmesso all’autorità giudiziaria informazioni rilevanti in suo possesso.

La dinamica della morte

Sul versante grossetano, la Procura guidata da Maria Navarro ha avviato gli accertamenti necessari a ricostruire le ultime ore di De Gennaro e a stabilire con precisione le circostanze della morte.

Il corpo è stato trovato all’interno di una dependance della villa. Accanto alla salma si trovava una pistola Ruger calibro 3.80, regolarmente detenuta, sequestrata insieme a due bossoli, uno rinvenuto nel giardino e l’altro all’interno della dependance.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori – come abbiamo già scritto – c’è quella che De Gennaro abbia esploso un primo colpo all’esterno per verificare il funzionamento dell’arma, prima di utilizzarla contro di sé. Si tratta di una ricostruzione ancora da verificare attraverso gli accertamenti balistici e scientifici.

I rilievi dei Ris e della Polizia Scientifica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Grosseto, insieme agli specialisti del Ris di Roma e della Polizia scientifica della Capitale.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi e repertato gli elementi ritenuti utili alla ricostruzione dell’accaduto, sotto la direzione della Procura. Nell’abitazione sono stati inoltre trovati manoscritti di addio destinati ai familiari.

Nel pomeriggio di oggi si è svolta una riunione di coordinamento investigativo convocata dal procuratore di Grosseto Maria Navarro, alla presenza dei sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle strutture di polizia giudiziaria impegnate nelle indagini. Vi operano il Nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto, il Ris di Roma e la Polizia scientifica della Capitale. Obiettivo, coordinare le attività delegate e gli accertamenti ancora da svolgere.

Il Nucleo investigativo dei carabinieri ha inoltre acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza della villa, attualmente al vaglio degli inquirenti. I filmati potranno contribuire a ricostruire eventuali movimenti nella proprietà e la presenza di altre persone nelle ore precedenti il ritrovamento.

De Gennaro era arrivato in Maremma nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo avere trascorso parte della giornata a Roma. Con il suo legale, il professor Franco Coppi, aveva lavorato alla strategia difensiva nell’ambito del procedimento aperto a Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio.

Aveva portato con sé diversi documenti processuali in vista dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, fissata per il primo dicembre. Il gip aveva infatti respinto la richiesta della Procura di applicare nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

Una volta raggiunta la tenuta, secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto alla scorta di lasciarlo solo per poter esaminare le carte.

L’allarme è scattato la mattina di sabato, quando i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Il custode della proprietà, dopo avere inutilmente bussato alla porta, ha avvertito i carabinieri.

Gli investigatori stanno lavorando su più fronti: dalle verifiche scientifiche sulla scena del ritrovamento all’analisi dei dispositivi telefonici, fino all’esame dei manoscritti.

Proprio da questi ultimi potrebbero arrivare elementi utili non soltanto a chiarire le circostanze della morte, ma anche a comprendere se e in quale misura l’ex capo della Polizia intendesse lasciare una propria testimonianza sulle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto.

La precisazione della Procura di Grosseto

La procuratrice Maria Navarro smentisce le indiscrezioni sulla presunta disponibilità di lettere e documenti lasciati dall’ex capo della polizia alla Dda di Firenze. Tutto il materiale rinvenuto nella tenuta di Fonteblanda è sotto la competenza della Procura grossetana.

“Tutto quanto è stato rinvenuto sul luogo del decesso” dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, avvenuto sabato 21 ottobre, nella sua tenuta di Fonteblanda, in Maremma, “è nella esclusiva disponibilità della Procura della Repubblica di Grosseto, autorità Giudiziaria competente a svolgere le conseguenti attività investigative”. Lo precisa, in una nota, la procuratrice di Grosseto Maria Navarro, in seguito alle notizie di stampa secondo cui le lettere autografe e i documenti lasciati da De Gennaro dopo il suicidio sarebbero stati in possesso della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze.

L’autopsia spostata a venerdì

Sarà eseguita solo venerdì prossimo, 27 novembre, l’autopsia sulla salma dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. L’incarico per l’esame autoptico sarà conferito domani a Beatrice Defraia dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Careggi di Firenze e Andrea Paterna dell’Istituto di Medicina Legale di Siena. Lo rende noto la Procura di Grosseto “nell’ambito del prosieguo delle indagini” relative al suicidio dell’ex prefetto.