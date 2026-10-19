Economia

Arriva TrovaTu, l’iniziativa del Mef per fare ordine tra i testi unici

La soddisfazione del viceministro Leo, l'applauso dei commercialisti

di Pietro Pertosa - 19 Ottobre 2026

Il Mef lancia Trovatu: si tratta del motore di ricerca sul quale sarà possibile cercare, e ritrovare, tutti i testi unici e le normative che a essi afferiscono. Il ministero dell’Economia ha fatto sapere che il servizio TrovaTu, acronimo che sta per Trova Testi unici, sarà attivo da oggi. Al suo interno, una banca dati che raccoglie oltre 4.700 disposizioni tributarie, ad oggi distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, sono state raccolte in 8 testi unici. Il progetto, fanno sapere ancora dal Ministero, è stato realizzato dal Mef in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri – DAGL e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS, nell’ambito del progetto Normattiva.

Arriva Trovatu, la soddisfazione del viceministro Leo

“Con TrovaTU – ha dichiarato il viceministro Maurizio Leo – sarà più facile orientarsi nella normativa tributaria che si applicherà dal 2027. Abbiamo presentato lo strumento in anteprima agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai caf, che hanno apprezzato il lavoro svolto e fornito utili suggerimenti, da noi recepiti. Un confronto prezioso con chi ogni giorno applica le norme e assiste i contribuenti, per rendere la consultazione più semplice e rispondere alle esigenze concrete degli operatori”. Un’iniziativa che va nel solco di rendere più agevole e pratica anche l’interazione tra utenti, professionisti e Stato.

I dati di Leo

Il viceministro ha quindi proseguito: “I numeri danno la misura della portata di questo intervento. Oltre 4.700 disposizioni, distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, sono state raccolte in otto Testi Unici che disciplinano 19 tributi erariali. Basti pensare che le imposte sui redditi e l’Iva erano finora disciplinate, rispettivamente, in 127 e 77 provvedimenti. Questa frammentazione rendeva più difficile orientarsi anche per i professionisti e dimostra quanto fosse necessario intervenire per dare organicità al sistema”. Insomma, per Leo “TrovaTU accompagna questo passaggio, consentendo di individuare la nuova collocazione delle disposizioni e confrontare i testi. Semplificare significa anche mettere cittadini, imprese e professionisti nelle condizioni di trovare e consultare più agevolmente le norme. Rafforzando la certezza delle regole e il rapporto di fiducia con l’amministrazione finanziaria”.

L’apprezzamento dei commercialisti

L’iniziativa ha riscosso il plauso dei professionisti del settore, a cominciare dai commercialisti. “Accogliamo con favore l’introduzione di TrovaTU – afferma Elbano de Nuccio presidente dell’Ordine -, uno strumento che rappresenta un passo importante verso un sistema fiscale più semplice, ordinato e accessibile. Per i commercialisti, chiamati quotidianamente a confrontarsi con una normativa complessa e stratificata, poter individuare con maggiore immediatezza le disposizioni applicabili. Verificarne le modifiche e confrontare i testi costituisce un supporto concreto all’attività professionale. Nel percorso che ha portato alla definizione del motore di ricerca sono stati recepiti diversi suggerimenti formulati dal Consiglio nazionale. È il risultato di un’interlocuzione istituzionale nella quale la professione ha contribuito attivamente all’obiettivo”.

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