Cultura & Spettacolo

Casertavecchia, al via il Chimera Fest con Annalisa Camilli e i linguaggi del contemporaneo

Quattro giorni di parole, musiche, visioni in un borgo medievale

di Angelo Vitale - 19 Ottobre 2026

Dal 22 al 25 ottobre il borgo medievale di Casertavecchia ospita la nuova edizione del Chimera Fest. Linguaggi e Saperi Creativi al centro di una rassegna culturale a ingresso gratuito promossa dall’impresa sociale Itinerari Paralleli e da La Finestra Community Hub.

A Casertavecchia il Chimera fest

Quattro giorni di dibattiti, musica ed esplorazioni territoriali pensati per trasformare il centro storico in un cantiere di riflessione pubblica.

Tra gli appuntamenti centrali della sezione Parole, l’intervento della giornalista e inviata di Internazionale Annalisa Camilli. Un appuntamento in programma venerdì 23 ottobre alle ore 21:00 nella cornice del Duomo di San Michele Arcangelo.

Il monologo di Annalisa Camilli

Camilli porterà in scena il monologo “Senza perdere la tenerezza”, una lezione sul mestiere del reporter e sull’etica della narrazione. Nata dalle riflessioni seguite alla tragedia del naufragio di Cutro, affronta un nodo cruciale. Camilli si chiede come testimoniare le rotte migratorie e i conflitti contemporanei senza smarrire l’empatia e il senso di umanità di fronte al dolore altrui.

La sezione vedrà anche la partecipazione di autrici e saggiste come Nadeesha Uyangoda, Sabrina Efionay, Marzia Camarda e Barbara D’Acierno.

Il programma si completa con una proposta musicale: tra gli ospiti NÂR, Tareq Abu Salameh e Blak Saagan. oltre ad una rassegna cinematografica Visioni e alla sezione Laboratori e Mostre. Una iniziativa realizzata in collaborazione con il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Heart of Gaza, il Wwf, il Politecnico di Torino e l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Curato con particolare attenzione all’accessibilità, alla sostenibilità e all’accoglienza dei visitatori, il Chimera Fest si conferma come un piccolo modello virtuoso. Un’offerta di rigenerazione culturale e partecipazione comunitaria nel cuore del Mediterraneo.

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