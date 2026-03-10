Torino

“Arte e naturalia” nel Castello di Elisa di Rivombrosa

di Redazione - 10 Marzo 2026

Per la bellezza di sette mesi, il “Castello Ducale” di Aglié si apre a visite naturalistiche guidate alla scoperta di arte, storia e scienze naturali

Da marzo al 26 settembre

Agliè (Torino)

Il tutto in un “pacchetto unico”. Dall’attuale mese di marzo al prossimo settembre (sabato 26 settembre), per sette mesi torna “Arte e naturalia al Castello di Agliè”, la seconda edizione del ciclo di visite tematiche che propone una “lettura innovativa” della “Residenza Sabauda” (dalla Casa Reale acquisita nel 1764 e passata allo Stato nel 1936 ma già risalente nel suo primo nucleo centrale al XII secolo, per conto della Famiglia comitale dei San Martino, originari del Canavese) attraverso le tracce della “flora” e della “fauna”, presenti non solo nel paesaggio del Parco con i suoi “Giardini all’inglese”, ma anche nelle opere e negli apparati decorativi del Castello, dal 1997 parte del sito “UNESCO – Residenze Reali Sabaude”.

Dodici appuntamenti tra sale, giardini e ambienti di servizio, come le cucine, costruiranno “un percorso – dicono gli organizzatori – che intreccia ‘storia culturale’ e ‘osservazione naturalistica’, dove le conoscenze scientifiche su flora, fauna e ambiente incontrano vicende storiche, aneddoti e leggende, con l’aggiunta di esperienze percettive giocate sui sensi dell’udito e dell’olfatto”.

Semplice l’idea di partenza: nel patrimonio storico non compaiono solo figure umane o episodi della storia, ma anche animali, piante, paesaggi e pratiche quotidiane che raccontano il rapporto tra esseri umani e ambiente, fra “Arte e naturalia”, come dice il titolo del Progetto, che prende proprio queste tracce come “guida alla visita” e le utilizza per collegare ambiti diversi: dall’arte alla storia, dall’antropologia alla botanica, fino ai saperi legati all’enologia e alla viticoltura.

Quattro sono i “percorsi” proposti.

Si inizia con “Giardini e naturalia” (la prima visita si è già tenuta domenica 8 marzo scorso) attraversando il “Giardino all’italiana” e il “Parco all’inglese” per leggere e conoscere le “scelte botaniche e paesaggistiche” che hanno modellato gli spazi verdi della Residenza. La seconda tappa, con “Sinfonie e naturalia”, prevede un percorso che collega “natura e musica” lungo i sentieri del Parco, mettendo in relazione “biodiversità e antichi spartiti”. La passeggiata è condotta da Alice Fumero, musicologa dell’Associazione “LeMus”. “Dipinti e animalia” porta poi all’interno, nelle sale del Castello, alla ricerca degli “animali nascosti” tra affreschi, stucchi e decorazioni: un’“esperienza totalmente immersiva” arricchita da giochi percettivi basati sull’“udito” e sull’“olfatto”. “Sapori e naturalia”, infine, si svolge nelle “cucine storiche”, tra le antiche dispense, “alla scoperta dello stretto legame tra l’arte gastronomica e le storiche tradizioni legate all’agricoltura, all’allevamento e alla caccia”. Il calendario comprende inoltre due appuntamenti speciali collegati alla mostra “Vitae”, prevista nella primavera 2026.

Il programma è promosso dalle “Residenze reali sabaude” in collaborazione con “Vivere i Parchi” e “Morena Ovest”, l’accordo di “promozione territoriale” tra i comuni di Agliè (capofila), Bairo, Castellamonte, Cuceglio, San Martino Canavese, San Giorgio Canavese, Torre Canavese e Vialfrè.

Le visite, della durata di un’ora circa (su prenotazione obbligatoria), saranno condotte dalle Guide di “Vivere i Parchi”, con il supporto di “docenti universitari” che collaborano alle attività di “Morena Ovest”, la cui “Academy” ha maturato in questi anni esperienza sul territorio grazie a seminari, passeggiate a tema, escursioni e laboratori didattici per promuovere la ricchezza del Canavese.

Finalità che rientrano pienamente nelle “strategie di valorizzazione” del sistema delle “Residenze sabaude”, “incentivando iniziative – ancora gli organizzatori – atte a restituire il patrimonio culturale alle comunità non solo nei tratti di rilievo storico-artistico, ma pure in termini di conoscenza intorno a tematiche che spaziano dall’ambiente, al clima e alla biodiversità”. “Una prospettiva – concludono – che pone al centro anche la riflessione sul benessere e sul modo di trascorrere il tempo libero, mostrando l’importanza delle esperienze che possono essere sviluppate intorno alle realtà museali, come fattore attrattivo per un turismo lento, consapevole e sempre più sostenibile”.

L’ultimo appuntamento al “Castello Ducale” di Aglié (piazza Castello, 1) – televisivamente noto come ambientazione per le fiction “Maria José”, “La bella e la bestia” e soprattutto per la prima serie di “Elisa di Rivombrosa” (si pensi che un sentiero fra i Giardini del Castello viene chiamato dagli stessi Alladiesi, “Riva Ombrosa”) – si terrà sabato 26 settembre, alle 14,30, e sarà dedicato a “Sapori e naturalia nelle cucine del Castello”.

“Per info sul programma e per prenotazione: tel. 345/7796413 o vivereiparchi@gmail.com

G.m.

ilTorinese.it

Nelle foto (Credits Dario Fusaro): Castello di Aglié “Giardini”; “Biblioteca”; “Cucine”