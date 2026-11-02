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”Il termometro della Serie A”

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 10° Giornata di Serie A

di Gianluca Pascutti - 2 Novembre 2026

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – MILAN

La formazione guidata da Amorim si riscatta subito dopo il passo falso subito contro il Bologna, superando i cugini dell‘Inter e accorciando le distanze nella classifica di Serie A. I rossoneri partono a spron battuto, sbloccando la partita già al 4′ con un’incornata di Pulisic. Passano appena sei minuti e il Milan raddoppia con il solito Rabiot, portandosi sul 2-0. L’Inter prova a riaprire i giochi grazie alla marcatura di Bastoni, ma prima dell’intervallo una punizione chirurgica di Moreira ristabilisce le distanze. Nella seconda frazione di gioco i nerazzurri spingono con il cuore ma senza troppa lucidità. La compagine rossonera gestisce il margine senza particolari patemi e conquista così il suo quarto derby consecutivo.

STABILE – LAZIO

La Lazio non manca l’appuntamento con i tre punti nella Serie A. I biancocelesti approfittano del passo falso dell’Inter nel derby e balzano solitari al comando della graduatoria. Questa volta la squadra di Gattuso mostra grande carattere ribaltando lo svantaggio. I sardi sbloccano il punteggio con una stoccata sottomisura di Nzola, ma Isaksen rimette subito le cose a posto con un meraviglioso sinistro a giro. Nel corso della seconda frazione, lo stesso esterno danese e Taylor vanno vicini al bersaglio grosso, prima del definitivo sigillo di testa firmato da Pinamonti da due passi dalla porta. Per la capolista si tratta della sesta affermazione consecutiva. Ora si può sognare in grande.

SCENDE – UDINESE

Brutta prestazione contro la Roma. Saltata la panchina, arriva mister Zanetti. Evitiamo analisi e commenti, incrociamo le dita per Paron Pozzo, una colonna del calcio italiano.

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Una nuova rubrica per i nostri lettori, “IL TERMOMETRO DELLA SERIE A”. Ogni settimana 3 partite in evidenza