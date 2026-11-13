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ATP Finals 2026, Torino si prepara al tutto esaurito: Cobolli sfida Alcaraz e Medvedev

Al via la sesta edizione consecutiva delle ATP Finals a Torino. Flavio Cobolli debutta nel torneo dei migliori otto tennisti del mondo, mentre Jannik Sinner è costretto al forfait per infortunio. Biglietti verso il sold out e incassi in crescita del 19%

di Lino Sasso - 13 Novembre 2026

Le ATP Finals 2026 si preparano ad accendere Torino, che per il sesto anno consecutivo ospita il prestigioso torneo di fine stagione riservato agli otto migliori tennisti del mondo. Un’edizione che promette spettacolo, grandi sfide e nuovi record di pubblico, con l’Italia rappresentata da Flavio Cobolli, al suo esordio assoluto nella competizione che si disputerà dal 15 al 22 novembre.

Il tennista azzurro dovrà affrontare un girone particolarmente impegnativo, del quale fanno parte anche Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Un debutto tutt’altro che semplice per Cobolli, chiamato a confrontarsi nel Gruppo Ivan Lendl con alcuni dei protagonisti del circuito internazionale per conquistare un posto in semifinale.

Nel Gruppo John McEnroe, invece, il numero uno del mondo Alexander Zverev partirà favorito contro Ben Shelton, Arthur Fils e il debuttante Rafael Jodar.

Proprio Zverev e Jodar saranno protagonisti della partita inaugurale, in programma domenica, che darà ufficialmente il via alla competizione.

Torino verso il sold out: biglietti e incassi da record

Le ATP Finals 2026 si annunciano da record sul fronte del pubblico. Manca oramai davvero poco per registrare il tutto esaurito per ciascuna delle quindici sessioni in programma.

Rispetto all’edizione precedente, le presenze sono previste in crescita del 3%, mentre gli incassi segnano un incremento del 19%. Numeri che confermano il successo della manifestazione e il forte richiamo esercitato dal grande tennis internazionale. Rispetto al 2025 sono stati aggiunti 9.000 posti, permettendo di vendere circa 5.500 biglietti in più.

Torino si prepara così a vivere un’altra settimana di grande tennis, con gli occhi puntati sui migliori giocatori del circuito e sulla sfida di Flavio Cobolli, chiamato a rappresentare l’Italia in un torneo che, anche senza Sinner, promette spettacolo.

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