Economia

Meloni sul taglio Irpef: “Non è misura per ricchi”

Il post social della premier sulle scelte fiscali in vista della Manovra

di Cristiana Flaminio - 13 Novembre 2026

Giorgia Meloni spiega perché il governo ha deciso di tagliare l’Irpef e rintuzza le accuse: “Non è una misura per ricchi”. La premier, che continua le sue “pillole social” per spiegare la manovra, ha parlato oggi della questione relativa agli sgravi fiscali. E, numeri alla mano, ha fornito ai cittadini la sua versione insieme alle ragioni che hanno portato il governo a promuovere il provvedimento.

Meloni e il taglio dell’Irpef: una misura per ricchi?

Meloni ha fatto il punto della situazione sul taglio dell’Irpef. E ha spiegato: “C’è chi continua a raccontare che le nostre misure fiscali siano rivolte soltanto ai redditi più alti. Ma è una narrazione che dimentica, o finge di dimenticare, il lavoro fatto in questi anni per sostenere i redditi più bassi e rafforzare il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie”. Questa la premessa. Ha dunque continuato. “Lo spieghiamo con qualche numero: un lavoratore con un reddito di 30 mila euro, grazie a quanto già fatto da questo Governo con il taglio del cuneo fiscale e gli interventi sull’Irpef, ha ogni anno 1.300 euro netti in più in busta paga”.

Numeri e risparmi

La presidente del consiglio dei ministri ha poi proseguito: “Oggi continuiamo su questa strada, intervenendo specificamente in favore del ceto medio. Grazie a quanto già fatto negli anni passati e all’ultima modifica dell’Irpef prevista dalla Legge di Bilancio 2027, un lavoratore che guadagna 55 mila euro o più avrà un beneficio annuo complessivo di 1.200 euro”. Ma non basta. “E, oltre a quanto detto, per tutti si aggiungono molte altre misure che rafforzano il reddito effettivo”.

Quali sono le altre misure?

Meloni va oltre il tema Irpef ed elenca le misure del governo già assunte nel corso degli anni. “Dalla detassazione dei fringe benefit, dei buoni pasto e dei premi di produttività, al potenziamento dei congedi parentali, dall’aumento dell’Assegno unico al bonus per le mamme lavoratrici con almeno due figli che, dal 2027, vale da solo 1.200 euro l’anno”. La conclusione di Meloni: “Mentre la sinistra continua a pensare alle patrimoniali, noi con la riforma dell’Irpef continuiamo ad abbassare le tasse, premiando lavoro, merito e sacrifici”.

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