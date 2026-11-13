Politica

Milano, una legge speciale? Il motore corre, la politica pensa

Il dibattito con Assolombarda che suona la sveglia alle istituzioni

di Angelo Vitale - 13 Novembre 2026

Massimiliano Romeo

Assolombarda suona la sveglia del mondo produttivo alle istituzioni: Milano non può più essere governata con le regole e i confini di un normale capoluogo di provincia. Al convegno sulla governance metropolitana, la richiesta di una legge speciale per la capitale economica del Paese smette di essere un esercizio teorico e si impone come priorità d’agenda.

Una legge speciale per Milano?

L’impulso arriva dal centrodestra, incrociando le esigenze concrete delle imprese. Il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo, scommette sull’attribuzione di competenze e autonomie su misura. «Milano – dice – ha la necessità di uno status speciale e di poteri adeguati al suo ruolo di locomotiva del Paese».

Gli fa eco Mariastella Gelmini, che punta al cuore dei nodi dello sviluppo urbano. «Servono – afferma -risposte immediate sull’urbanistica paralizzata e una visione decennale sulla Grande Milano, valorizzando la specificità della città senza bisogno di toccare la Costituzione».

La motivazione profonda è economica e sociale

La città reale ha ormai travalicato i confini municipali. Centinaia di migliaia di lavoratori e filiere produttive gravitano in un’area metropolitana oggi frammentata in decine di amministrazioni locali imbrigliate da burocrazie disorganiche e regolamenti sovrapposti.

Qui s’innesta il pressing degli industriali guidati da Alvise Biffi. La politica – chiedono – deve sintonizzarsi sui tempi delle aziende, sbloccando i dossier caldi del piano casa, della mobilità integrata e del welfare di territorio.

Dall’altro lato del tavolo, il sindaco Giuseppe Sala non chiude la porta, ma fissa l’asticella politica del confronto. Perché senza risorse finanziarie autonome e trasferimenti certi, qualsiasi testo normativo rischia di risolversi nell’ennesima scatola vuota ad uso propaganda.

Il piano inclinato

La sfida della legge speciale si gioca su questo piano inclinato. Superare le mura della cerchia cittadina senza creare l’ennesimo poltronificio. Dotando Milano degli strumenti normativi per competere ad armi pari con le metropoli europee.

Passando dagli slogan alle risorse reali, un possibile laboratorio milanese per ridisegnare il modello di governo urbano dell’intero Paese.