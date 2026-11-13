Germania, AfD allunga: al 28% stacca di sei punti la Cdu-Csu
Secondo il sondaggio Zdf-Politbarometer l'attuale coalizione non avrebbe più i numeri per governare
Alternative fur Deutschland consolida la sua corsa e rafforza la leadership nel panorama politico tedesco. Secondo l’ultimo sondaggio Zdf-Politbarometer, il partito guidato da Alice Weidel salirebbe al 28% dei consensi, guadagnando altri due punti in una sola settimana e ampliando il vantaggio sui rivali.
Il blocco conservatore Cdu-Csu arretra infatti al 22%, perdendo un punto e scivolando a sei lunghezze dalla formazione sovranista. Segnali negativi anche per la Spd, oggi partner di governo, che cala al 13%. In controtendenza i Verdi, in crescita al 15%, mentre Die Linke scende al 10%.
Ma il dato politicamente più pesante riguarda il Bundestag: se si votasse oggi, l’attuale coalizione di governo non disporrebbe più della maggioranza parlamentare. Un segnale che conferma la crescente difficoltà delle forze tradizionali e il rafforzamento dell’AfD, ormai stabilmente in testa nei sondaggi tedeschi.
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