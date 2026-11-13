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Thomas Berthold: dalla Serie A alla Presidenza in Germania

L'Afd candida l'ex difensore di Roma e Verona, già campione del mondo a Italia '90, a presidente della Repubblica

di Martino Tursi - 13 Novembre 2026

Te lo ricordi Thomas Berthold? Sì, certo. Quel terzino arcigno eppure modernissimo che giocò tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 in Serie A, prima all’Hellas Verona e poi alla Roma. Divenne campione del mondo con la Germania a Italia ’90. Ecco, ora può diventare presidente della Repubblica federale tedesca. Lo ha “candidato” Afd e, come riporta Bild, il nome dell’ex calciatore sarebbe emerso a seguito di una riunione tra i capi, federali e regionali, del partito caro ad Alice Weidel.

Te lo ricordi Thomas Berthold?

In Germania sì, se lo ricordano eccome Thomas Berthold. Anche perché l’ex difensore, oggi 62enne, era assurto agli onori delle cronache politiche tedesche. Qualche anno fa, infatti, si era schierato contro le restrizioni all’epoca della pandemia Covid. Diventando uno dei volti mediatici del movimento dei cosiddetti ’Querdenker’. Afd ha deciso di puntare su di lui per la corsa alla presidenza della Repubblica federale tedesca. Le chance che ce la faccia a spuntarla sono, in realtà, molto risicate.

Può davvero diventare presidente della Repubblica in Germania?

Con ogni probabilità, Thomas Berthold non sarà costretto a trasferirsi nella residenza di Bellevue a Berlino. Afd, infatti, può disporre di un numero di grandi elettori compreso tra 260 e 262. Sono tanti, intendiamoci. Ma non abbastanza per avvicinarsi nemmeno alla maggioranza. Voteranno, infatti, 1.260 delegati e al candidato vincente serviranno non meno di 631 preferenze. Il resto dell’arco costituzionale s’è già organizzato. Cdu e Csu hanno puntato forte su Ilse Aigner, presidente del Landtag bavarese. Figura attorno a cui si condenserebbe pure il sostegno di Spd e Verdi.

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