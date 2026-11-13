Sovraffollamento carceri, la Consulta chiede interventi urgenti: “Ampliare l’accesso alle misure alternative”
La Corte costituzionale richiama il Parlamento sulla necessità di affrontare l’emergenza sovraffollamento nelle carceri italiane
Il sovraffollamento delle carceri italiane richiede interventi urgenti da parte del legislatore. A ribadirlo è la Corte costituzionale, che torna a sollecitare misure capaci di migliorare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari.
Il nuovo richiamo della Consulta arriva con una sentenza che dichiara inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze e relativa alla situazione del carcere di Sollicciano.
Pur dichiarando inammissibile la questione, i giudici costituzionali sottolineano la necessità di una risposta legislativa a un problema strutturale del sistema penitenziario italiano.
Il richiamo della Corte costituzionale
Nella sentenza, la Consulta evidenzia come siano “indispensabili interventi urgenti da parte del legislatore, idonei ad alleggerire le condizioni di sovraffollamento in cui versano le carceri italiane”. L’obiettivo, precisano i giudici, deve essere quello di conciliare il miglioramento delle condizioni detentive con la tutela della collettività rispetto all’eventuale pericolosità sociale dei condannati.
Tra le possibili soluzioni indicate dalla Corte figura la rimodulazione o l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione, strumenti che potrebbero contribuire a ridurre la pressione sugli istituti penitenziari senza compromettere le esigenze di sicurezza.
Un’indicazione che richiama quanto già auspicato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza numero 279 del 2013. A dimostrazione di come il problema del sovraffollamento carcerario sia da tempo al centro dell’attenzione della giurisprudenza costituzionale.
Misure alternative al carcere
Il passaggio più significativo della sentenza riguarda proprio il possibile ampliamento delle misure alternative alla detenzione. La Consulta indica al legislatore la necessità di valutare strumenti che consentano di alleggerire il sovraffollamento, tenendo conto delle caratteristiche individuali dei condannati e dell’eventuale rischio che potrebbero rappresentare per la collettività.
Non si tratta, quindi, di una richiesta di liberazione indiscriminata dei detenuti, ma di un invito a rivedere i criteri di accesso a percorsi alternativi al carcere, attraverso una disciplina capace di bilanciare i diritti delle persone detenute e le esigenze di sicurezza pubblica.
Il nuovo pronunciamento riporta così al centro del dibattito politico l’emergenza delle carceri italiane. A oltre tredici anni dalla sentenza del 2013, la Corte costituzionale torna a chiedere una risposta normativa a un problema che continua a pesare sul sistema penitenziario nazionale.
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