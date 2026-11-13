Cronaca

“Cuore bruciato”, Domenico Caliendo si poteva salvare

Il piccolo avrebbe avuto oltre il 70% di probabilità di sopravvivere se trattato tempestivamente con un dispositivo di assistenza ventricolare pediatrico

di Giorgio Brescia - 13 Novembre 2026

Centinaia di peluche e messaggi per chiedere giustizia per il piccolo Domenico, davanti all'ospedale Monaldi di Napoli

Caso Monaldi, la superperizia: “Domenico si poteva salvare con il cuore artificiale”. Una perizia medico-legale riapre il drammatico caso di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli. Secondo le conclusioni dei periti nominati dal gip Mariano Sorrentino, il piccolo avrebbe avuto oltre il 70% di probabilità di sopravvivere se trattato tempestivamente con un dispositivo di assistenza ventricolare pediatrico.

Il “cuore bruciato” di Domenico

La vicenda ha inizio il 23 dicembre 2025, quando Domenico, affetto da cardiomiopatia dilatativa, viene sottoposto a trapianto di cuore. L’organo, prelevato a Bolzano, arriva in sala operatoria irreparabilmente danneggiato dal freddo: nel frigo da trasporto era stato inserito ghiaccio secco (-78 °C) anziché normale ghiaccio d’acqua.

Impiantato l’organo ormai privo di funzionalità, il cuore non riprende a battere. Il bambino viene quindi collegato all’Ecmo, un macchinario di supporto vitale temporaneo indicato per brevi periodi.

Domenico vi rimarrà per circa 60 giorni, andando incontro a un irreversibile deterioramento multiorgano.

La relazione dei periti

Intorno a mezzogiorno, dopo circa tre ore e mezza, la seconda e ultima udienza di incidente probatorio.

Vi si evidenzia – secondo indiscrezioni – come, entro 72 ore dal primo intervento, si sarebbe dovuto impiantare il Berlin Heart. E’ un dispositivo esterno progettato per supportare la circolazione per mesi e fungere da ponte verso un secondo trapianto.

L’inchiesta della Procura di Napoli prosegue nei confronti dei sanitari indagati tra Napoli e Bolzano per omicidio colposo. La perizia evidenzia come una diversa scelta terapeutica avrebbe potuto offrire una concreta speranza di salvezza al piccolo Domenico.