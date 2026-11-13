Cronaca

Agenda Borsellino, perquisiti De Gennaro e Totuccio Contorno

L'ipotesi investigativa riguarda possibili pressioni ed elementi di occultamento di documenti per impedire al pentito di riferire dettagli decisivi ai magistrati

di Angelo Vitale - 13 Novembre 2026

Gianni de Gennaro, oggi presidente di Eurolink

Perquisiti De Gennaro e Contorno, un nuovo e clamoroso capitolo si apre nell’infinita ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992 e sulla misteriosa scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I carabinieri del Ros hanno eseguito sei decreti di perquisizione disposti dalla Procura di Caltanissetta, guidata dal procuratore Salvatore De Luca.

Agenda Borsellino, perquisiti De Gennaro e Contorno

I controlli hanno riguardato l’ex capo della Polizia ed ex vertice dei servizi segreti Gianni De Gennaro. Con lui, l’ex collaboratore di giustizia Salvatore “Totuccio” Contorno e alcuni stretti collaboratori dell’epoca, tra cui Donatella Peruzzi, Massimo Carnicelli e Francesco Pacetto.

L’inchiesta, al momento iscritta a carico di ignoti, mira a individuare eventuali responsabilità di livello superiore negli apparati dello Stato. Perché già accertate quelle sul gruppo investigativo capeggiato dall’ex capo della Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, artefice del falso pentito Vincenzo Scarantino.

Al centro degli accertamenti dei magistrati nisseni, l’anomalo arresto di Contorno nel maggio 1989. In più, la gestione della sua collaborazione da parte del gruppo di polizia allora diretto proprio da De Gennaro.

L’ipotesi investigativa riguarda possibili pressioni ed elementi di occultamento di documenti per impedire al pentito di riferire dettagli decisivi ai magistrati.

La Procura ha precisato che nessuno dei soggetti sottoposti a perquisizione risulta indagato per il reato di strage. Tuttavia, i decreti testimoniano la determinazione degli inquirenti nel riannodare i fili di una trama intricata. E che il depistaggio istituzionale e il giallo dell’agenda rossa continuano a rappresentare una ferita aperta della Repubblica.