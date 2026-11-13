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Hai il diabete? Non puoi fare il pilota

Accademia Aeronautica di Pozzuoli: l'allievo ufficiale viene espulso, dopo la diagnosi di diabete di tipo 1

di Angelica Luna - 13 Novembre 2026

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto la domanda cautelare di un allievo ufficiale pilota dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, allontanato dal corso dopo aver scoperto di soffrire il diabete mellito di tipo 1. Con la pronuncia si chiude, almeno per ora, la fase d’urgenza di una vicenda che va oltre il destino del singolo cadetto: per l’amministrazione militare la patologia gli preclude non solo il volo, ma anche la guida a distanza dei droni e gli incarichi tecnici e amministrativi.

Dal brevetto all’inidoneità

Il giovane romano di 23 anni, frequentava l’Accademia nel ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota. Aveva già conseguito il brevetto e superato la prima sessione di esami quando alcuni accertamenti clinici hanno rivelato la malattia, che richiede la somministrazione di insulina.

Si tratta di una patologia autoimmune in cui il pancreas smette di produrre l’ormone che regola il glucosio nel sangue e il paziente deve assumerlo dall’esterno, con iniezioni quotidiane o con una microinfusore. Il 7 luglio scorso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma lo ha dichiarato permanentemente non idoneo sia al servizio che al pilotaggio militare. Al giudizio, ribadito poi anche dalla commissione d’appello, sono seguite l’espulsione e la revoca della ferma.

Il ricorso e la riammissione, ma con riserva

Assistito dall’avvocato Massimiliano Strampelli e sostenuto dall’associazione Diabete Italia, il ragazzo ha impugnato i provvedimenti, chiedendo ai giudici di verificare se una valutazione medica così radicale fosse proporzionata e non discriminatoria.

Già in estate il legale aveva definito la causa un precedente senza eguali nella storia dell’Aeronautica Militare. Il 25 luglio un primo intervento d’urgenza del Tar lo ha riammesso al corso con riserva, in vista della camera di consiglio del 26 agosto, e ulteriori decreti cautelari gli hanno poi consentito di proseguire le lezioni in attesa della decisione collegiale. Nel frattempo i giudici hanno chiesto al ministero della Difesa se l’allievo potesse completare la formazione lontano dalla linea di volo, in ambito tecnico, logistico o amministrativo, senza perdere gli esami universitari già sostenuti.

E il ministero cosa dice?

La risposta del dicastero – affidata a una relazione tecnica – non si è fatta attendere. Per la sanità militare il rischio di crisi ipoglicemiche, cioè di cali improvvisi degli zuccheri nel sangue, non è compatibile con gli alti standard di sicurezza richiesti a chi conduce un aeromobile, anche quando il velivolo è guidato da una postazione a terra. I velivoli a pilotaggio remoto impiegati dalle Forze armate richiedono, infatti, specifiche abilitazioni aeronautiche.

Quanto ai ruoli non operativi, secondo il ministero anch’essi presuppongono la piena idoneità al servizio militare. La Difesa ha poi distinto la posizione del personale in servizio permanente, per il quale l’elenco delle infermità è un riferimento da applicare caso per caso, da quella degli allievi in ferma, ai quali i requisiti d’accesso si applicano senza margini.

Il collegio ha quindi negato la sospensiva e l’allievo, che in questi mesi aveva continuato a frequentare l’Accademia, vede tornare pienamente efficace l’espulsione. I giudici hanno anche disposto l’oscuramento dei dati sensibili a tutela della salute del ricorrente.

Discriminazione sul lavoro? Il ricorso continua

La difesa annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. L’avvocato Strampelli contesta l’applicazione di regole che considera superate dai progressi della medicina, a partire dai sistemi di monitoraggio continuo della glicemia, e parla di “un caso evidente di discriminazione sul lavoro”.

Il legale ricorda che persone con diabete di tipo 1 già pilotano nell’aviazione civile e richiama l’esempio del tennista tedesco Alexander Zverev, al quale la malattia fu diagnosticata da bambino e che ciò nonostante compete da anni ai vertici del circuito mondiale.

Può una diagnosi chiudere ogni porta in divisa? L’ordinamento militare può – come sostiene la difesa – costruire percorsi alternativi? I giudici di Palazzo Spada dovranno ora pesare la tutela della sicurezza del volo e il diritto di un giovane di non vedere cancellato – insieme al sogno della cabina di pilotaggio – ogni altro futuro in uniforme.

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