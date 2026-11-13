Sport

Clamoroso al Maradona, De Bruyne vicino al PSV

De Bruyne via da Napoli, cosa sta succedendo è perché le voci si fanno sempre più insistenti

di Marzio Amoroso - 13 Novembre 2026

Il mercato invernale si prepara a regalare un colpo di scena inatteso in casa azzurra. Il futuro di Kevin De Bruyne sembra ormai lontano dal capoluogo campano. La dirigenza olandese del PSV Eindhoven ha infatti mosso passi concreti per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse belga già a partire dal prossimo mese di gennaio.

Il pressing degli olandesi e la volontà del giocatore

I vertici del club olandese hanno avviato i primi dialoghi esplorativi con l’entourage del centrocampista. I riscontri ottenuti finora sono decisamente positivi e fanno ben sperare per la riuscita dell’operazione. Nei prossimi giorni dovrebbe dunque pervenire negli uffici partenopei una prima offerta ufficiale. La destinazione Eindhoven rappresenta una soluzione estremamente gradita al giocatore. Il trasferimento in Olanda gli permetterebbe infatti di riavvicinarsi al suo Paese natale, il Belgio. Inoltre, il campionato olandese offrirebbe un contesto competitivo ma con pressioni ambientali decisamente inferiori rispetto alla Serie A.

La posizione di Aurelio De Laurentiis

In casa Napoli la situazione contrattuale del giocatore è al centro delle valutazioni societarie. La dirigenza non sembra intenzionata a esercitare l’opzione di rinnovo presente nell’attuale accordo. Di conseguenza, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di aprire alla cessione anticipata del classe 1991. Il patron azzurro ha però fissato una condizione chiara per lasciar partire il campione belga. Il club non intende liberare il calciatore a parametro zero durante la finestra invernale. Essendo arrivato a Napoli da svincolato, qualsiasi indennizzo economico garantirebbe infatti una preziosa plusvalenza netta a bilancio. A questo beneficio si aggiungerebbe anche un notevole risparmio sull’ingaggio, utile per finanziare immediatamente l’acquisto di un sostituto.

Le parole del campione e la concorrenza

Lo stesso protagonista ha commentato le voci di mercato direttamente dal ritiro della nazionale belga. Reduce da un gol decisivo nella vittoria contro la Turchia, il trequartista non ha smentito le indiscrezioni sul suo futuro. Ha ammesso di aver ricevuto numerosi messaggi al risveglio, preferendo però rimandare ogni discorso definitivo. Nonostante il forte vantaggio acquisito dal PSV, la corsa al giocatore resta aperta ad altri scenari. Sullo sfondo rimangono infatti vigili sia l’Everton, pronto a offrirgli un ritorno in Premier League, sia alcune franchigie della MLS americana.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT