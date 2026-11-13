Torino

ATP Finals, Torino si accende con eventi, cultura e gastronomia: ecco Casa Tennis e Casa Gusto

di Redazione - 13 Novembre 2026

Torino torna protagonista del tennis internazionale con la sesta edizione consecutiva delle Nitto ATP Finals, accompagnate da un ampio calendario di iniziative che coinvolgeranno la città fino al 22 novembre. Non soltanto sport, dunque, ma anche incontri con personaggi della cultura e dello spettacolo, degustazioni, visite guidate e appuntamenti musicali.

L’apertura ufficiale delle attività in piazza Castello si è svolta alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo, dell’assessore regionale Andrea Tronzano e del presidente della Camera di commercio di Torino Massimiliano Cipolletta. Ospiti della cerimonia anche i tennisti italiani Andrea Vavassori e Simone Bolelli, impegnati per il terzo anno consecutivo nel torneo di doppio all’Inalpi Arena. Per il torinese Vavassori si tratta di un appuntamento particolarmente significativo, dopo una stagione segnata dai successi nei Masters 1000 di Miami e Roma.

Le iniziative sono promosse da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio, con la collaborazione di Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte.

Casa Tennis, protagonisti dello sport e dello spettacolo

Dal 14 al 22 novembre Casa Tennis proporrà un programma di incontri gratuiti, con prenotazione obbligatoria, che affiancherà ai campioni dello sport numerosi esponenti del giornalismo, della letteratura, della musica e della televisione.

Tra gli ospiti figurano Lorenzo Sonego, Larissa Iapichino, Nicolò Martinenghi, Filippo Volandri, Valentina Vezzali e Stefania Constantini. Spazio anche a Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Gianrico Carofiglio, Stefano Nazzi, Francesco De Carlo, Christian Greco e Marino Bartoletti.

Diversi appuntamenti hanno già registrato il tutto esaurito. Il calendario comprende inoltre presentazioni editoriali, documentari, dibattiti e premiazioni, tra cui il Premio di letteratura sportiva Gianni Mura.

Lunedì 16 novembre sarà dedicato anche ai risultati degli atleti piemontesi, con una cerimonia che celebrerà oltre 150 sportivi distintisi nelle competizioni nazionali e internazionali del 2026.

Casa Gusto, oltre 50 degustazioni delle eccellenze piemontesi

All’Archivio di Stato, con accesso da piazzetta Mollino, Casa Gusto sarà aperta dal 13 al 22 novembre, offrendo più di 50 appuntamenti dedicati ai prodotti e ai vini del territorio.

Protagonisti saranno i Maestri del Gusto, i produttori delle selezioni Torino DOC e Torino Cheese, i ristoratori Mangébin, i Consorzi di Tutela e le associazioni del settore agroalimentare.

Il pubblico potrà scoprire ricette tradizionali, specialità locali e proposte originali ispirate al tennis. Tra queste, i Ravioli ATP e particolari polpette di vitello che richiamano la forma delle palline da gioco. Previsti anche incontri sul vermouth, degustazioni di vini DOC e DOCG e appuntamenti dedicati alla cucina internazionale.

La partecipazione alle degustazioni richiede una prenotazione e un contributo di 5 euro, destinato alla Fondazione Ricerca Molinette. All’interno dello spazio sarà inoltre visitabile gratuitamente una mostra della Fondazione Fila Museum sulla storia dell’abbigliamento sportivo.

Turismo, 33 occasioni per scoprire Torino e il Piemonte

Le ATP Finals diventano anche un’opportunità per promuovere le attrazioni turistiche regionali. Sono 33 le visite e le escursioni organizzate tra Torino e il territorio piemontese, con percorsi dedicati alla storia, all’arte, all’artigianato e all’enogastronomia.

Gli itinerari comprendono il centro cittadino, i caffè storici e le botteghe tradizionali, ma anche località come Ivrea, il Castello di Masino, la Sacra di San Michele, l’Abbazia di Novalesa, Pinerolo e le Valli di Lanzo.

Anche in questo caso è previsto un contributo di 5 euro, devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette.

Tennis Takes Over, musica e spettacoli invadono la città

Il programma si arricchisce con Tennis Takes Over, iniziativa che porta l’atmosfera delle Finals fuori dall’Inalpi Arena attraverso musica, arte e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti più originali figurano i tram musicali trasformati in piccoli club itineranti, con la partecipazione di Samuel Romano e di diversi dj, e le iniziative ai Murazzi.

Saranno coinvolti anche alcuni luoghi culturali torinesi, tra cui CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Museo della Radio e della Televisione Rai.

Previsti inoltre laboratori per bambini, attività sulla sostenibilità e spettacoli pensati per le famiglie.

Con questo calendario, Torino punta a trasformare le ATP Finals in un evento capace di coinvolgere non soltanto gli appassionati di tennis, ma anche cittadini e turisti, valorizzando le eccellenze culturali, economiche e gastronomiche del Piemonte.

Informazioni, programmi e prenotazioni:

www.turismotorino.org

www.visitpiemonte.comLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE