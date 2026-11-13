Torino

“Leggere Eschilo al tempo di Trump”

di Redazione - 13 Novembre 2026

Nell’ambito del Festival “Radici”, una “pièce teatrale” di Domenico Quirico al torinese “Circolo dei Lettori”

Sabato 14 novembre, ore 21

Un “montaggio serrato di brani attraverso due voci narranti”: la voce di un giornalista di “grande storia” qual é Domenico Quirico – reporter di guerra e caposervizio esteri per “La Stampa”, dove lavora dai primi anni ’80 – e quella di un attrice e operatrice culturale particolarmente attiva nell’ambito della ricerca teatrale, qual è Silvia Mercuriati. Saranno loro a dare voce e corpo alla pièce teatrale” scritta dal primo e dal titolo “Leggere Eschilo al tempo di Trump”, ospitata il prossimo sabato 14 novembre (ore 21) presso il “Circolo dei Lettori” di via Bogino 9, a Torino, nell’ambito del Festival (alla sua IV edizione) “Radici” dedicato (per volontà della “Fondazione Circolo dei Lettori” e a cura di Giuseppe Culicchia) al tema dell’“identità” – coltivata, negata o ritrovata – e della “memoria”. Due “voci” si diceva (a Eschilo, del resto, si deve proprio l’invenzione del “deuteragonista”, il secondo attore in scena così da permettere il dialogo drammatico vero e proprio), guidate dall’attenta regia e dalle magiche “sonorità” di Monica Luccisano (particolarmente “abile” nella sperimentazione e contaminazione di vari linguaggi artistici, dal teatro alla musica alle arti visive e al cinema) e sotto la direzione artistica di Tiziana Bonomo (fondatrice di “ArtPhotò” e presidente dell’Associazione Culturale “Imago Mundi”, nata nel 2022 a Torino con lo scopo di diffondere la cultura fotografica e letteraria come espressione d’arte contemporanea atta a creare occasioni molteplici di dialogo ed incontro).

Dall’antica Grecia ci arriva la “voce” di Silvia Mercuriati. Di questi giorni e in arrivo con pesanti fardelli di cronache belliche, tra “guerre ibride” e “guerre-guerre”, dal Vicino Oriente, dagli States e da Israele ci raggiunge invece la “voce” di Domenico Quirico.

Il remoto e il presente. Accostati per un confronto ed una riflessione che vedono il primo umanamente, e di frequente, vincitore in assoluto rispetto al secondo. La prima lettura restituisce la tragedia di Eschilo (il primo, con Sofocle ed Euripide, dei tre grandi poeti tragici greci di cui ci siano pervenute opere intere) “I Persiani”: composta dieci anni dopo la battaglia di Salamina, del 480 a.c., cui prese parte lo stesso Eschilo, l’opera mette in scena il nemico persiano che la sua città, Atene, ha sconfitto, non come “mostro” ma come “nemico umano”, che soffre e riconosce l’universale tragedia della guerra. Eschilo non scrive un’opera di “trionfo nazionalistico” ma dà voce ai vinti in un’epoca in cui la “retorica della vittoria viene sospesa”. La tragedia di Serse, potente sovrano dell’“Impero Achemenide”, macchiatosi di “hybris” (“tracotanza”) e per questo punito da “Dike” (la “Giustizia divina”), diventa la “nostra tragedia”. La disfatta persiana diventa un monito per la stessa Atene: “nessun impero o successo politico è eterno e l’arroganza del potere porta inevitabilmente alla rovina”. Quanta tragica “contemporaneità” nella visione e nell’insegnamento eschileo!

La seconda voce, scritta e letta dallo stesso Quirico, è quella che affonda nell’attualità: siamo nell’epoca di Trump, di Netanyahu, nel tempo in cui l’odio – non la pietà – è l’insegnamento ufficiale, quello che trasforma le vittime in bersagli. “Un tentativo di spettacolo totale su quello che siamo diventati”. Spettacolo orrendo, esibizione di folle inumana tracotante “criminalità”. A noi raccontata da un grande “narratore del nostro tempo”, che con la sua testimonianza vissuta in drammatica presa diretta (nel 2013, per ben cinque mesi – e di lui a lungo nessuna notizia – Quirico fu sequestrato mentre si trovava in Siria come inviato di guerra) – ha raccontato gli avvenimenti storico-politici più rilevanti degli ultimi 30 anni. Proprio come Eschilo, anche Quirico – rapito altresì per due giorni in Libia nel 2011 e sulla pelle e negli occhi e nel cuore l’esperienza di 22 ore trascorse in mare gomito a gomito con 113 ragazzi tunisini stipati in una barca di 10 metri – trasforma un’esperienza vissuta in prima linea in una narrazione “capace di restituire umanità e complessità anche laddove il discorso pubblico tende a semplificare e disumanizzare”. Umanità, pietà e rispetto del nemico: in tale ottica “portare sul palco una voce come quella di Quirico – sottolinea Tiziana Bonomo – significa offrire al pubblico una chiave di lettura autorevole, e non di maniera, capace di attrarre e coinvolgere anche chi non si accosterebbe spontaneamente a un testo classico”.

Il tutto, magicamente abbracciato ad una scenografia il cui sfondo ci regala le suggestioni fotografiche del fotoreporter torinese Stefano Stranges, perfetto ausilio, insieme ai suoni che si alternano nelle singole parti della recitazione, nel “dare volto contemporaneo ed eterno alle tragedie e alle persone”.

Gianni Milani

Nelle foto: Domenico Quirico, Silvia Mercuriati e Tiziana Bonomo

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