Torino

Due writers caduti da palazzo Nuovo a Torino, sono feriti gravemente

di Redazione - 13 Novembre 2026

Nella notte due writers sono caduti da parecchi metri di altezza, probabilmente mentre stavano realizzando scritte sull’edificio di Palazzo Nuovo in via Sant’Ottavio, sede universitaria. A causa forse del cedimento dell’imbragatura che li teneva legati sono precipitati sul marciapiede sottostante. Sono giunti sul posto i soccorsi che hanno portato i due, feriti in modo grave, uno al San Giovanni Bosco e il secondo al Cto. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE