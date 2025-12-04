Attualità

Atreju 2025: al via la festa di Fratelli d’Italia dal 6 dicembre. Tutti gli ospiti attesi

di Francesca Petrosillo - 4 Dicembre 2025

Dal 6 al 14 dicembre 2025 tornano gli appuntamenti di Atreju, la storica kermesse politica di Fratelli d’Italia che quest’anno si terrà ai Giardini di Castel Sant’Angelo. L’edizione 2025 sarà, come sottolinea il responsabile organizzativo Giovanni Donzelli, la “più lunga di sempre”: nove giorni, oltre 400 ospiti e 81 dibattiti che intrecciano politica, cultura, spettacolo e sport.

Il tema 2025: “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta”

Il titolo scelto per questa edizione punta a valorizzare il ruolo dell’Italia sul piano internazionale. Tra i partecipanti sono attesi tutti i ministri del governo Meloni e numerosi ospiti di rilievo internazionale.

Gli ospiti internazionali

Tra le presenze più attese spicca Abu Mazen, presidente dell’Autorità Palestinese, previsto per il 12 dicembre. In calendario anche esponenti del Likud all’interno dell’assemblea ECR e Rom Braslavcki, ex ostaggio di Hamas, che interverrà il 7 dicembre.

Politica italiana: chi ci sarà e chi no

Donzelli conferma che quasi tutti i leader dell’opposizione hanno accettato l’invito. L’unica assente sarà Elly Schlein, con la quale il confronto diretto con Giorgia Meloni non è stato organizzato dopo i reciproci rifiuti nelle scorse settimane.

Opposizione in scena il 13 dicembre

Il 13 dicembre sarà interamente dedicato al dibattito con l’opposizione. Sono attesi:

Giuseppe Conte

Angelo Bonelli

Carlo Calenda

Matteo Renzi, che commenta: “Dove mi invitano vado. Peccato che la Meloni non voglia un confronto con me”.

Presenti anche molti amministratori locali, tra cui i presidenti di Regione Roberto Fico, Marco Marsilio, Roberto Occhiuto, Francesco Rocca e i sindaci di Roma Roberto Gualtieri e di Napoli Gaetano Manfredi.

Dibattiti e temi centrali: giustizia, ambiente, welfare, riforme

Giustizia

Grande attenzione al dibattito sulla separazione delle carriere:

Carlo Nordio (11 dicembre)

(11 dicembre) Cesare Parodi , presidente dell’ANM (12 dicembre)

, presidente dell’ANM (12 dicembre) Partecipano anche Silvia Albano (Magistratura democratica) e Antonio Di Pietro.

Ritorno storico: Gianfranco Fini

L’8 dicembre ci sarà un faccia a faccia tra Gianfranco Fini e l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, a 32 anni dalla storica sfida per il Campidoglio.

Governo e ministri

Le principali cariche istituzionali confermano la presenza:

Lorenzo Fontana (12 dicembre)

(12 dicembre) Ignazio La Russa (13 dicembre)

(13 dicembre) Raffaele Fitto (11 dicembre)

Ampio spazio anche ai singoli dicasteri: cultura, università, coesione, imprese, clima, stabilità economica, welfare, merito nella scuola, sanità, energia, sport, riforme e green deal.

Spettacolo, sport e cultura pop

Atreju non sarà solo politica. Tra gli ospiti:

Mara Venier , Carlo Conti , Ezio Greggio

, , Gli attori Raoul Bova , Nicoletta Romanoff , Chiara Francini

, , I campioni dello sport Gianluigi Buffon, Fefè De Giorgi e Julio Velasco, che riceveranno il Premio Atreju.

È previsto anche un villaggio di Natale per le famiglie e una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Gran finale il 14 dicembre

La kermesse si concluderà il 14 dicembre con l’intervento finale della premier Giorgia Meloni, preceduta dai leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Nella stessa data potrebbe riunirsi anche l’Assemblea nazionale del Pd, ipotesi che richiama lo spettro di una “sfida a distanza” con la segretaria Schlein.