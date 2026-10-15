Attualità

Attentato Ranucci, Mutone interrogato per 6 ore. “Nessuna intenzione di fare del male”

Ascolta dai magistrati anche Laura Cianfoni

di Giorgio Brescia - 15 Ottobre 2026

L’inchiesta sull’attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci registra un nuovo capitolo giudiziario. Saverio Mutone, indicato come uno degli esecutori materiali dell’atto intimidatorio, è stato sottoposto a un lungo interrogatorio durato oltre sei ore davanti ai magistrati della Procura di Roma.

L’interrogatorio di Saverio Mutone

La versione dell’indagato ha condotto i magistrati ad acquisire ulteriori elementi sul ruolo di Gomes Tavares. Nel corso del lungo confronto con i pm, Mutone ha provato a ridimensionare la gravità dell’azione.

La linea difensiva dell’indagato

L’uomo ha sostenuto che l’intenzione del gruppo non fosse quella di provocare danni fisici o fare del male.

La provenienza dell’ordigno

Mutone ha chiamato in causa Gomes Tavares, indicandolo come la persona che avrebbe fornito la bomba utilizzata nell’attentato. I magistrati capitolini mantengono tuttavia forte scetticismo. La ricostruzione fornita non convincerebbe al momento gli inquirenti, che proseguono negli accertamenti per verificare la tenuta della versione dei fatti.

Ascoltata come testimone anche Laura Cianfoni

Parallelamente all’interrogatorio dell’esecutore materiale, l’attività investigativa ha registrato l’audizione di Laura Cianfoni, amica dell’ex conduttore del programma Rai Report. La Cianfoni è stata ascoltata nei giorni scorsi in qualità di testimone.

Un passaggio ritenuto utile dalle forze dell’ordine e dalla Procura per ricostruire la rete di rapporti, chiarire le circostanze dell’azione dinamitarda e definire il contesto in cui è maturata l’intimidazione.

Un ruolo nella vicenda – quello di Cianfoni – anch’esso di grande interesse, perché protagonista di numerosi passaggi della vicenda. In particolar modo, per gli aspetti relativi al reale rapporto tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola.