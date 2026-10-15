Cronaca

Cobra rosso sulle minicar, cosa significa e perché è diventato virale

Il simbolo è diventato così ambito che una macchinetta che ne è privo perde ogni interesse agli occhi dei coetanei del proprietario

di Lino Sasso - 15 Ottobre 2026

Un adesivo con un cobra rosso sul cofano o sui finestrini delle minicar. Un simbolo di riconoscimento tra molti adolescenti romani diventato praticamente virale. Il cobra rosso non è soltanto un adesivo, ma un vero e proprio status symbol. Uno dei simboli più riconoscibili di una tendenza giovanile che unisce minicar personalizzate e social network. Un fenomeno legato alla moda delle personalizzazioni, tra ricerca di visibilità e desiderio di un’identificazione chiara, finito al centro dell’attenzione dopo il caso delle aggressioni avvenute a Roma.

A portare l’attenzione sul particolare logo è stata proprio la vicenda della minicar nera utilizzata dai due minorenni di 16 e 17 anni denunciati per una serie di aggressioni. Sulla vettura sono presenti ben tre adesivi raffiguranti proprio un cobra rosso. Dettaglio che ha contribuito a indirizzare gli investigatori verso l’identificazione del mezzo.

Cosa significa il cobra rosso sulle minicar

Dietro il simbolo non ci sarebbe alcun messaggio violento o collegamento con organizzazioni criminali. Il cobra rosso è infatti il logo della Kyt Racing, un’officina specializzata nella personalizzazione delle microcar, situata nella zona di Casal del Marmo, nella Capitale. A raccontarne l’origine è stato Stefano Mazzitelli, uno dei meccanici dell’attività, che ha spiegato come il disegno sia stato realizzato dal figlio e abbia progressivamente conquistato una notevole popolarità tra i giovanissimi. Il successo è stato tale da trasformare un semplice marchio commerciale in un elemento distintivo.

Secondo il racconto del meccanico, il simbolo è diventato così ambito che una macchinetta che ne è privo perde ogni interesse agli occhi dei coetanei del proprietario. La dimostrazione della vera e propria passione delle nuove generazioni per le microcar, diventate da mezzo per spostarsi autonomamente a strumento per esprimere un vero e proprio status, soprattutto all’interno di un gruppo. Ecco quindi che modifiche estetiche, carrozzerie particolari, luci a led e accessori non solo solamente dettagli, ma veri e propri distintivi. In alcuni casi, addirittura ‘gradi’. Tanto più con i social network che contribuiscono alla visibilità delle vetture personalizzate alla ricerca dei tanto agognati like. Anche per merito di un adesivo che diventa elemento di identità e appartenenza.