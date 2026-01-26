Primo Piano

Australian Open, Sinner batte Darderi nel derby italiano e passa ai quarti

di Eleonora Ciaffoloni - 26 Gennaio 2026

Il derby azzurro degli Australian Open lo vince Jannik Sinner che in tre set batte Luciano Darderi. Non è sufficiente una buona reazione d’orgoglio del numero 22 del mondo, soprattutto nel terzo set, per arrestare la marcia autoritaria dell’altoatesino.

Il numero 2 del mondo e due volte campione in carica degli Australian Open continua il suo percorso netto a Melbourne e conquista l’accesso ai quarti di finale con l’ennesima prova di forza, chiudendo il match in 2 ore e 9 minuti con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6.

Sinner-Darderi: la cronaca del match

Fin dalle prime battute l’incontro prende una direzione chiara. Sinner entra in campo con grande intensità, impone subito il suo ritmo da fondo e non concede praticamente nulla al servizio. Il primo set è a senso unico: l’altoatesino domina gli scambi, varia con intelligenza e sfrutta ogni minima incertezza dell’avversario, archiviando il parziale sul 6-1 in poco più di mezz’ora. Darderi, pur provando a restare agganciato alla partita, fatica a contenere la profondità e la potenza dei colpi di Sinner.

Nel secondo set la musica non cambia. Sinner continua a comandare il gioco con grande solidità e precisione, mentre Darderi cerca soluzioni diverse, aumentando l’aggressività e prendendosi qualche rischio in più. Nonostante alcuni buoni turni di servizio e qualche scambio combattuto, il break decisivo arriva puntuale e permette al campione azzurro di chiudere anche il secondo parziale per 6-3, dando l’impressione di avere sempre il pieno controllo dell’incontro.

Il terzo set è quello più equilibrato e combattuto. Darderi, senza più nulla da perdere, alza il livello del suo tennis, trova maggiore continuità e riesce finalmente a mettere pressione a Sinner, che accusa un leggero calo di intensità. Il parziale scorre senza break e si decide al tie-break, dove però l’esperienza e la freddezza del numero 2 del mondo fanno la differenza. Sinner gestisce i punti chiave con grande lucidità e chiude il match, evitando di allungare ulteriormente la sfida.

Con questa vittoria, Jannik Sinner conferma il suo stato di forma eccellente e si presenta ai quarti di finale. Per il quinto Slam consecutivo, inoltre, l’Italia può festeggiare due azzurri tra i migliori otto del torneo: oltre a Sinner, c’è anche Lorenzo Musetti, atteso da una sfida di altissimo livello contro Novak Djokovic. Un segnale importante per il tennis italiano, sempre più protagonista sui palcoscenici più prestigiosi.