Primo Piano

Australian Open, Musetti batte Fritz e vola ai quarti: c’è Djokovic

di Flavia Romani - 26 Gennaio 2026

Lorenzo Musetti avanza agli Australian Open firmando una delle vittorie più belle della sua carriera: negli ottavi di finale, il tennista azzurro supera nettamente Taylor Fritz, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4. Musetti conquista per la prima volta l’accesso ai quarti di finale a Melbourne. Un successo che certifica la crescita costante del carrarese, sempre più maturo e competitivo anche contro i migliori del circuito.

Musetti-Fritz: la cronaca del match

L’avvio di match non è semplicissimo per Musetti, che nel primo game di servizio deve fronteggiare una palla break. Superato il momento di difficoltà, però, l’azzurro alza immediatamente il livello del suo tennis: variazioni, precisione e grande solidità mentale mettono in seria difficoltà Fritz, incapace di trovare contromisure. Il primo set scivola rapidamente nelle mani di Musetti, che in appena 32 minuti chiude sul 6-2, dando una chiara dimostrazione di forza.

Nel secondo parziale l’americano prova a reagire. Nonostante un problema al ginocchio che ne limita la mobilità, Fritz resta aggrappato alla partita e lotta punto su punto. Dopo una breve pausa e qualche accorgimento fisico, il numero uno statunitense riesce a rendere il set più equilibrato. Tuttavia, nel momento decisivo è ancora Musetti a fare la differenza: nel nono game arriva il break che spezza l’equilibrio e consente all’azzurro di chiudere il set 7-5, portandosi avanti di due parziali.

Nel terzo set emerge con chiarezza la superiorità mentale e tecnica di Musetti. Fritz appare in calo, mentre l’azzurro gioca con grande lucidità, gestendo i ritmi e i momenti chiave dell’incontro. Sul 5-4, Musetti si procura tre match point: basta il primo per sigillare una vittoria storica e scatenare la sua gioia.

Ora il cammino del talento italiano si fa ancora più affascinante. Ai quarti di finale lo attende Novak Djokovic, dieci volte campione agli Australian Open, che ha beneficiato del ritiro di Jakub Mensik per un problema agli addominali. Musetti aveva fissato come obiettivo minimo la seconda settimana del torneo, ma ora può sognare in grande. Contro Djokovic servirà una prestazione perfetta, ma l’azzurro ha dimostrato di avere le qualità per giocarsela fino in fondo.